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عرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر - أخبار كلمتك

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عرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر - أخبار كلمتك

عرض 3 أفلام بنادي السينما المستقلة بالهناجر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 13 ديسمبر 2024 06:10 مساءً - يقيم المركز القومي للسينما فعاليات نادي السينما المستقلة بالقاهرة، وذلك مساء غدا السبت، بسينما الهناجر بدار الأوبرا المصرية، في تمام الساعة السادسة مساءً.

أفلام نادي السينما المستقلة 

ومن المقرر عرض كل من الفيلم الروائى القصير “فرح” إخراج محمد حافظ والفيلم الروائي القصير “تحت شجرة التفاح” إخراج محمد علاء والفيلم التسجيلي “نملة” إخراج أيمن مجدى.

وعقب عرض الأفلام، ستقام ندوة يديرها الناقد السينمائي أحمد عسر لمناقشة الأفلام مع صناعها الجمهور.

نادي السينما المستقلة 

يُذكر أن نادي السينما المستقلة يقيمه المركز القومي للسينما شهريًا بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، ويشرف عليه فنيًا الناقد السينمائي أحمد عسر.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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