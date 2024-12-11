مشاهير العرب - بعد عرضه في مصر.. تعرف على قصة وأبطال فيلم الأكشن «GET FAST» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 08:06 مساءً - ازدادت عمليات البحث عن فيلم الأكشن «GET FAST»، بعد انطلاق عرضه بدور العرض السينمائي المصري، ويأتي ذلك تزامنا مع موسم أفلام رأس السنة.

يشارك في بطولة فيلم الأكشن «GET FAST» عدد من الفنانين أبرزهم: المخرج جيمس سي كلايتون، لو دايموند فيليبس، والممثل ذي الأصول اللبنانية لي مجدوب، إلى جانب الممثلة في رين، والعمل من تأليف كوبر بيبود وداني ماك، وإخراج جيمس سي كلايتون، وإنتاج بلين أندرسون وجوني بروي وجيمس سي كلايتون، وتصوير ريان بيتي، وتوزيع فورستار فيلمز.

تدور أحداث فيلم «GET FAST»، في إطار من الأكشن والتشويق حيث تبدأ أحداثه بعد فشل عملية سرقة، ويجب على لص بصحبة شاب يتيم مضطرب، إنقاذ شريكه المخطوف من تاجر مخدرات قاسٍ وقاتله المأجور المعروف باسم «راعي البقر»، ومع انطلاق البنادق والسيارات والانفجارات، تصبح نجاتهما سباقًا مشحوناً بالمخاطر ضد الزمن، والمقرر أن يشهد منافسة قوية مع الأفلام الأجنبية في السينمات المصرية.