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الأوبرا تستحدث سلسلة حفلات جديدة لأوركسترا القاهرة السيمفوني - أخبار كلمتك

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الأوبرا تستحدث سلسلة حفلات جديدة لأوركسترا القاهرة السيمفوني - أخبار كلمتك

الأوبرا تستحدث سلسلة حفلات جديدة لأوركسترا القاهرة السيمفوني - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - استحدثت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد سلسلة حفلات جديدة لأوركسترا القاهرة السيمفونى في إطار موسمه الـ ٦٦ تحت إشراف المدير الفنى والقائد الأساسي المايسترو أحمد الصعيدى وجاءت بعنوان " الكونشيرتو العظيم " وينطلق أولها بقيادة المايسترو الإيطالى جوزيبى لانزيتا ومشاركة مواطنه عازف البيانو جوزيبي اندالورو وذلك فى الثامنة مساء السبت 14 ديسمبر  على المسرح الكبير.

حفلات الكونشيرتو العظيم

ويتضمن البرنامج الكونشيرتو الثانى للبيانو والأوركسترا لـ رخمانينوف ومقدمة سيمفونية (مانون لاسكوت ) لـ بوتشينى.

تتيح سلسلة حفلات الكونشيرتو العظيم لأوركسترا القاهرة السيمفونى الفرصة لإستعراض نخبة من أهم المؤلفات الكلاسيكية العالمية، كما تساهم فى إثراء الساحة الموسيقية فى مصر وتعمل على نشر أحد الوان الفنون الجادة والراقية.

موسم الأوبرا الفنى

يشار أن موسم الأوبرا الفنى 2024 - 2025 يضم كوكبة من العروض المميزة التى تشمل مختلف ألوان الإبداع الجاد إضافة إلى إستضافة العديد من الفرق الأجنبية الهامة بجانب عدد من العروض الجماهيرية البارزة.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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