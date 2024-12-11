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لطفي لبيب: أنا كوميديان أكثر من عادل إمام، وبيومي فؤاد مش شبهنا - أخبار كلمتك

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لطفي لبيب: أنا كوميديان أكثر من عادل إمام، وبيومي فؤاد مش شبهنا - أخبار كلمتك

لطفي لبيب: أنا كوميديان أكثر من عادل إمام، وبيومي فؤاد مش شبهنا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 11 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - حل الفنان لطفي لبيب ضيفًا على برنامج مع نزار الذي يقدمه الإعلامي العراقي نزار الفارس وأطلق سلسلة من التصريحات القوية.

وكان من أبرز  تصريحات لطفي لبيب في الحلقة مع نزار الفارس المقرر إذاعتها عبر فضائية الرابعة العراقية ما يأتي:

  • أنا أضحك أكثر من عادل إمام.
  • لا تعليق على أداء علي ربيع الفني.
  • بيومي فؤاد مش شبهنا.. وأرفض المقارنة به.
  • محمد رمضان ممثل للعشوائيات.
  • محمد سعد أفلامه لا توجد فيها رسالة فنية حقيقية.

فى سياق آخر كان قد انضم الفنان لطفي لبيب إلى أبطال مسلسل “عسل نحل”، الذي انطلق تصويره منذ عدة أسابيع ويشارك في بطولته الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت. 

مسلسل عسل نحل

وكشف مصدر من داخل المسلسل أن العمل توقف لأكثر من ثلاثة أسابيع بسبب الظروف الإنتاجية، إلا أنه يستكمل فريق العمل التصوير خلال الأيام القليلة القادمة، بأحد الأستوديوهات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر 

وأضاف المصدر أن الفنان لطفي لبيب قد انضم لفريق عمل المسلسل وسوف يبدأ تصوير أولى مشاهده مع استئناف تصوير المسلسل، الذي من المفترض أن يعرض في شهر رمضان المقبل عبر عدد من القنوات الفضائية داخل وخارج مصر.

وأوضح المصدر أن أحداث المسلسل تدور في إطار إجتماعي حول المشكلات داخل الحارة المصرية، والأزمات التي تخلقها السيدات وتتسبب في قضايا كبرى بين الرجال.

أبطال مسلسل عسل نحل

ويشارك في بطولة مسلسل عسل نحل الفنانة رانيا يوسف وأحمد صفوت ومحمد جمعة ولطفي لبيب والعمل من تأليف خالد الغيطاني وإخراج زياد الوشيحي.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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