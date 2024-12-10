مشاهير العرب - بعد حضورها مهرجان البحر الأحمر 2024.. زينة تنشر صورتها أثناء تأدية مناسك العمرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:21 مساءً - زينة.. تصدرت الفنانة زينة محركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، وذلك بعد تأديتها مناسك العمرة بعد حضورها مهرجان البحر الأحمر 2024، وذلك خلال تواجدها في جدة لحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، الذي حاليا في المملكة العربية السعودية.

الفنانة زينة

نشرت الفنانة زينة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام عبر خاصية استوري صورة لها وهي داخل الحرم المكي وتؤدي مناسك العمرة وعلقت عليها قائلة:«الحمد لله».

أخر أعمال الفنانة زينة

تنتظر زينة عرض فيلمها «بنات الباشا» الذي انتهت من تصويره مؤخراً، والفيلم مأخوذ عن رواية لـ نورا ناجي، وسيناريو وحوار محمد هشام عبية، وإخراج ماندو العدل، ويشارك زينة بطولة الفيلم: ناهد السباعي، صابرين، أحمد مجدي، مريم الخشت، وعدد آخر من الفنانين، ويناقش الفيلم عدداً من قضايا المرأة ومعاناتها، بشكل اجتماعي.

كما انتهت أيضاً من تصوير فيلم الدشاش والذي تشارك به إلى جانب الفنان محمد سعد وباسم سمرة، نسرين طافش، نسرين أمين، محمد جمعه، وليد فواز، رشوان توفيق، محمد يوسف أوزو، عفاف مصطفى، ومن تأليف جوزيف فوزى وإخراج سامح عبد العزيز.

مسلسل زينة في رمضان 2025

يذكر، أن زينة تواصل في الفترة الحالية تصوير مشاهدها في مسلسل العتاولة 2 لتخوض به منافسة ضمن مسلسلات رمضان 2025، والعمل يشارك في بطولته أحمد السقا، طارق لطفي، زينة، باسم سمرة، فيفي عبده، نسرين أمين، ثراء جبيل، هدى الإتربي، وتأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج أحمد خالد موسى.