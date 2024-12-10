افتتاح معرض "أكوان" للفنانة رشا سالم في الأوبرا غدًا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 03:20 مساءً - يفتتح الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنانة الدكتورة رشا سالم تحت عنوان "أكوان" الساعة 6 مساء غدٍ الأربعاء بقاعة الباب ساحة دار الأوبرا المصرية.

يقول الفنان وليد قانوش إن أعمال هذا المعرض تعبر بوضوح عن الرؤية البصرية التي تقدمها الفنانة رشا سالم وذلك من خلال اختيارها اللوني والبناء التشكيلي لكل عمل، فضلا عن الوحدة التي تجمع أعمال هذه التجربة على مفهوم واحد يؤكد المضمون العام للتجربة في النظر إلى الكون سواءً من الداخل أو من الخارج.

قانوش: رشا سالم استطاعت أثبات أن فنون الموزاييك المعاصرة قادرة على تجاوز تاريخ التقنية

وأضاف أن تلك التجربة استطاعت من خلالها الفنانة رشا سالم أن تثبت أن فنون الموزاييك المعاصرة قادرة على تجاوز تاريخ التقنية لتتحول إلى واحدة من أهم وسائط التعبير وأكثرها خصوصية بما تطرحه معطيات الخامات المختارة من قيم بصرية تضيف للفنان أدوات يستطيع من خلالها أن يؤكد وجهة نظره الفكرية والفنية بشكل قد يتجاوز أو يصعب تحقيقه بالوسائط التقليدية.

فيما كتب الفنان محمد عرابي عن تجربة الفنانة رشا سالم: "من خلال أعمالها، تجسد رشا سالم البحر بمنظور فني يعكس رؤيتها كفنانة معاصرة، تتبع في ذلك أسلوبًا يشبه (رؤية عين الطائر)، حيث تبرز حركة البحر، تكويناته، وألوانه في تناغم مع البيئة السكندرية، تتداخل الخطوط والألوان لتخلق تفاعلًا بين عناصر البحر والفضاء المحيط، في تمثيل حيوي ومؤثر للمكان، إضافة إلى ذلك، فإن استخدام الخامات الطبيعية مثل الرخام يُضفي على أعمالها بعدًا ثقافيًا وعمقًا تاريخيًا، يربط الماضي بالحاضر في سياق فني جديد".

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى 21 ديسمبر 2024.

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