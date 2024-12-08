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مشاهير العرب - في حفل زفاف صديقتها.. أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا بفستان ملفت (صور) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - في حفل زفاف صديقتها.. أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا بفستان ملفت (صور) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - في حفل زفاف صديقتها.. أسماء جلال تشعل السوشيال ميديا بفستان ملفت (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - تصدرت الفنانة أسماء جلال، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد مشاركتها صورا لها من حفل زفاف صديقتها، ظهرت خلاله بإطلالة لافتة وساحرة.

ونشرت أسماء جلال، صورا لها، خلال حضورها لحفل زفاف إحدى صديقتها، والتي ظهرت بإطلالة باهرة خطفت أنظار الجميع.

وحصلت الصور على إعجاب الجمهور، وحازت على العديد من التعليقات، التي وصفتها بأنها سندريلا الشاشة الجديدة بعد سعاد حسنى.

آخر أعمال أسماء جلال

ويعرض حاليا لـ أسماء جلال، بدور العرض السينمائية، فيلم «الفستان الأبيض» بطولة ياسمين رئيس، والذي حقق إيرادات جيدة، منذ بداية طرحه.

وتدور قصة فيلم «الفستان الأبيض»، حول فقدان «وردة» لفستان زفافها قبل يوم واحد من الفرح، ما أدى إلى قيامها برحلة في أنحاء القاهرة للبحث عن فستان بديل، تجبرها هذه الرحلة على اكتشاف وفهم أوسع لعلاقتها بالمدينة وبنفسها.

ويشارك في بطولة فيلم الفستان الأبيض، عدد من النجوم أبرزهم: ياسمين رئيس، أسماء جلال، لبنى ونس، أروى جودة، أنجي أبو السعود ميمي جمال، أحمد خالد صالح، سلوى محمد علي، وهو من تأليف وإخراج جيلان عوف وإنتاج فيلم كلينيك محمد حفظي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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