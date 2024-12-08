مشاهير العرب - ياسمين عز: دفي السرير لجوزك بدل ما انتي قاعدة تنشفي شعرك بالسيشوار - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 04:02 مساءً - تصدرت الإعلامية ياسمين عز، تريند محرك البحث الشهير جوجل، خلال الساعات الماضية، بعد تعبيرها عن رأيها في الزواج، وتقديمها نصائح للفتيات المقبلين على الدخول إلى عش الزوجية، مما أثار جدلا كبيرا بين متابعيها.

وقالت ياسمين عز خلال برنامج «كلام الناس» المذاع عبر قناة «mbc مصر»: : «الجواز حلو ما تخليش حد يكرهك فيه، وفي الجو البرد ده قومي اعملي لجوزك شوية بطاطا بالبشاميل، أو طبق شعرية باللبن، أو مشروب يهديله أعصابه».

وأضافت: «بلاش تكوني تقليدية أو محلية وتعملي يانسون اطلعي شوية للعالمية وخليكي انترناشونال، ودفيله ملاية السرير قبل ما ينام في البرد ده، وبدل ما تنشفي شعرك بالسيشوار في السرير».

وتابعت: «الجواز سنة الحياة، وحياة المتجوزين كلها بطاطا بالبشاميل وشعرية باللبن».

وواصلت: «الجواز سنة الحياة، ومتصدقيش صحبتك اللي بتقول الجواز وحش، هتلاقيها بتغير على جوزها من الهوا الطاير».