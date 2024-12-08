مشاهير العرب - مسلسلات رمضان 2025.. تفاصيل شخصية سلوى عثمان في «حكيم الباشا» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأحد 8 ديسمبر 2024 01:03 مساءً - تشارك الفنانة سلوى عثمان، في مسلسل «حكيم الباشا» بطولة النجم مصطفى شعبان، والمقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

وتجسد سلوى عثمان، ضمن أحداث المسلسل زوجة الفنان أحمد صيام، والذي يجمعه العديد من المواقف التي تجمعه بمصطفى شعبان خلال العمل.

أبطال مسلسل حكيم الباشا

يشارك في بطولة مسلسل حكيم الباشا، بجانب مصطفى شعبان، عدد من النجوم أبرزهم: سهر الصايغ، دينا فؤاد، رياض الخولي، أحمد صيام، منذر رياحنة، سلوى عثمان، ولأول مرة السورية يارا قاسم، ومازالت الشركة المنتجة للعمل تواصل التعاقد من الفنانين.

تفاصيل مسلسل حكيم الباشا

ولأول مرة، يخوض الفنان مصطفى شعبان، تجربة الدراما الصعيدية، في مسلسل حكيم باشا، الذي تدور أحداثه حول تجارة الآثار في إحدى المناطق الشعبية في مصر، ويدخل مصطفى شعبان في مشكلة أمام منذر رياحنة، كما يظهر رياض الخولي بدور عم مصطفى شعبان ويدخلان في صراعات كبيرة، والمسلسل مكون من 30 حلقة.