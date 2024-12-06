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القائمة الكاملة لأبطال فيلم اللايت كوميدي"المستريحة" - أخبار كلمتك

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القائمة الكاملة لأبطال فيلم اللايت كوميدي"المستريحة" - أخبار كلمتك

القائمة الكاملة لأبطال فيلم اللايت كوميدي"المستريحة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 6 ديسمبر 2024 03:47 صباحاً - كشفت الشركة المنتجة لفيلم اللايت كوميدي المعنون بــ “المستريحة” عن اقتراب موعد طرحه بدور العرض السينمائي، حيث إنه من المقرر عرض الفيلم في الأول من شهر يناير ٢٠٢٥.

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تفاصيل فيلم المستريحة 

تدور أحداث فيلم المستريحة  في إطار اجتماعي لايت كوميدي وتمثل فيه ليلى علوي شخصية زعيمة عصابة، ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب ليلى علوي عدد من كبار النجوم أبرزهم بيومي فؤاد ومحمد رضوان وعمرو عبد الجليل.

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 بالإضافة لعدد من النجوم الشباب منهم مصطفى غريب، ونور قدري، وعمرو وهبة، ومحمود الليثي، وعبد الرحمن ظاظا، ومن المتوقع أن يحظى العمل نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدات مرتفعة عند طرحه.

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ويأتي فيلم المستريحة من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، وإخراج عمرو صلاح.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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