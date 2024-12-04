مشاهير العرب - بعد طرحها.. تعرف على كلمات «بين يوم والتاني» لـ بسمة عطا - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 4 ديسمبر 2024 06:25 مساءً - أطلقت الفنانة بسمة عطا، أحدث أعمالها الغنائية بعنوان «بين يوم والتاني»، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، ومختلف المنصات الرقمية.

تنتمي أغنية «بين يوم والتاني» لـ بسمة عطا إلى نوعية الأغاني الرومانسية، وهي من كلمات أحمد المالكي، وألحان مدين، وتوزيع موسيقى أحمد عادل.

كلمات أغنية «بين يوم والتاني»

كلمات أغنية «بين يوم والتاني»

«ياللي بيك الدنيا رجعتلي

أنت اجمل حاجه حصلتلي

ده النصيب عمال بيثبتلي

أنه أحسن اختيار

ياللي بيك الجاي أمنته

والطريق الصعب هونته

أنت أول حد انا آمنته

عدي من كل اختبار

بين يوم والتاني

اتحرك قلبي و زاد احساسي

و يوم و التاني

بقيت انت حبيبي و اهلي و ناسي

اي حاجة في بالي بطلبها

ثانتين ياحبيبي وتجيبها

أنت اول حاجة بكسبها

و اللي عوضلي اللي فات

كل يوم الدنيا تحسدني

عاللي نفسه بجد يسعدني

و اللي صادق لما يوعدني

و اللي فيه احلى الصفات

بين يوم والتاني

اتحرك قلبي و زاد احساسي

و يوم و التاني

بقيت انت حبيبي و اهلي و ناسي

بين يوم والتاني

اتحرك قلبي و زاد احساسي

و يوم و التاني

بقيت أنت حبيبي وأهلي و ناسي».

آخر أعمال بسمة عطا

يشار أن آخر أعمال الفنانة بسمة عطا طرحها أغنية «متستبسطنيش» خلال الفترة الماضية عبر موقع الفيديوهات «يوتيوب» وحققت الأغنية نجاح جماهيري كبير.

أغنية «متستبسطنيش» لـ بسمة عطا من كلمات محمود علي، وألحان وتوزيع رامي المصري، وإخراج أحمد علاء الجندي، وتعد عطا واحدة من أبرز النجمات الشابات الصاعدات، حيث حصلت على لقب أفضل مطربة صاعدة، في جوائز الميما، الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وشارك في الحفل مجموعة من نجوم الفن.