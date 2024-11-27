تامر حسين يدعم رامي صبري بعد أزمة تصريحات ويجز: أنت صوت عبقري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 06:21 مساءً - رد النجم رامي صبري على تدوينة الشاعر تامر حسين حول خلافه مع ويجز خلال الفترة الماضية مؤكدا انتهاء الأزمة وأنه سامح ويجز.

رسالة تامر حسين لJ رامي صبري

كتب تامر حسين عبر حسابه على فيس بوك موجها حديثه لـ رامي صبري، "شهادتي فيك مجروحة أنت صوت عبقري مش محتاج رأيي وخطواتك ما شاء الله لطريق النجاح بتكبر وتزيد وكل سنة عندك هيت ناجح ومكسر الدنيا ولسة شايف ترتيب أنغامي أنت رقم ٢ في الاستماع بعد الهضبة ألبوم مكانك وفي الصدارة".

وتابع، "تصريح مش موفق مِن ويجز رغم إن شفت له أكتر من لقاء كان راجل مُثقف ومُهذب جايز يكون واخد على خاطره أو فِهم كلامك غلط، إنما الأرقام اللى قالها مش أرقامك ولا الطريقة مُناسبة وأنت الكبير يا روما.. ويجز لو يعرف إنت أول واحد باعتلى أغنية البخت وبتقولى الراجل ده عنده حاجه مختلفة مكنش هيزعل كده دي شهادة حق والله".

رامي صبري يرد على حديث تامر حسين

ورد رامي صبري على تامر حسين وكتب، "حبيبي تامر حسين الشاعر الكبير العظيم شكرا علي كلامك الجميل اللي زيك.. ويجز أخويا الصغير وأنا مسامحه وحصل خير".

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