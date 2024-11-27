مشاهير العرب - عمرو وهبة: تقديم الجزء الثاني من «رقم سري» يحفظ نجاح حنان مطاوع - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 27 نوفمبر 2024 01:15 مساءً - أشاد الفنان عمرو وهبة، بطريقة تقديم الجزء الثاني من مسلسل «رقم سري» بطولة النجمة ياسمين رئيس، مشيرا إلى أنه لم يتخيل أن يكون السيناريو بهذا الشكل، لاسيما بعد انتهاء أحداث الجزء الأول وانتهاء القصة بانكشاف الجريمة.

وقال عمرو وهبة، خلال تصريحاته لبرنامج «صاحبة السعادة» مع الإعلامية إسعاد يونس، إن الجزء الثاني يقدم قصة وأبطالا جددا، وهذا يحفظ للفنانة حنان مطاوع نجاح مسلسها وقصتها العام الماضي، وفي نفس الوقت تقدم الفنانة ياسمين رئيس بطولة جزء ثاني بقصة وأبطال جدد، بحيث يكون كل جزء مستقلا بذاته.

وأشار إلى أن استمرار تصوير الجزء الثاني حتى الآن، وأن نجاح الجزء الأول وردود فعل الجمهور الإيجابية خلقت حالة من التشوق للجزء الثاني، تشجع فريق العمل على الاستمرار.

وأعرب الفنان عمرو وهبة، عن سعادته بمشاركة الفنان صدقي صخر في المسلسل، والذي يقوم بدور مساعده في مهنة المحاماة، وكذلك الفنانة ياسمين رئيس والممثل أحمد الرافعي وجميع فريق العمل، معبرا عن استمتاعه بالتجربة رغم ظروف التصوير التي تتطلب الانتظار بين 5 إلى 6 ساعات بين تصوير المشاهد.

مسلسل رقم سري

تدور احداث المسلسل إطار اجتماعي تشويقي، متناولا ظاهرة الذكاء الاصطناعي. ومن المتوقع أن يحقق العمل نجاح كبير مثل الجزء الأول، الذي دارت أحداثه حول رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.