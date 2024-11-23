مشاهير العرب - «هتفضل عايش جوانا».. حماقي ينعي محمد رحيم بكلمات مؤثرة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 06:22 مساءً - أعرب الفنان محمد حماقي ، عن حزنه الشديد على رحيل الملحن محمد رحيم، عن عالمنا.

ونعى «حماقي»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، محمد رحيمبكلمات مؤثرة: «لا حول ولا قوة إلا بالله.. خبر وفاة محمد رحيم خبر صادم لينا كلنا، كنت أخ وصديق وفنان مبدع، والأهم من ده كله إنسان طيب وراقي».

وأضاف: «هتفضل عايش جوانا يا رحيم، ربنا يرحمك يا حبيبي ويسكنك فسيح جناته ويصبرنا ويصبر أهلك وأحبابك على فراقك.. أرجوكم الدعاء».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان الفنان تامر حسني، أعلن عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، وفاة الملحن محمد رحيم.

وكتب تامر حسني: «سبحان من له الدوام، أخي وصديقي الملحن الكبير محمد رحيم في ذمة الله. نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة، نسألكم الدعاء له بالرحمة والفاتحة».

سبب وفاة محمد رحيم

وفي وقت سابق تعرض الملحن محمد رحيم، لذبحة صدرية دخل على إثرها المستشفى لتركيب دعامات وإجراء قسطرة في القلب.

وبعد إجراء العملية، خرج من المستشفى وطمأن جمهوره عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، قائلاً: «بطمنكم عليه والحمد لله، أجريت عملية بسيطة «قسطرة»، وبقيت زي الفل، وربنا شفاني وعدت على خير، الحمد لله، ربنا ما يحرمني منكم أبدًا.. وكل الناس تطمئن، الحمد لله»، إلا أنه تعرض لأزمة صحية جديدة في الساعات الماضية، ليفارق الحياة تاركًا وراءه إرثًا فنيًا كبيرًا، وهذا هو السبب الظاهري لوفاة الملحن محمد رحيم.

يذكر أنه تقرر تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، وكشف مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، عن أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ45 عامًا، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.