مشاهير العرب - نادية أحمد السقا تتصدر التريند بمشهد تمثيلي مع والدتها مها الصغير.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - نادية أحمد السقا.. تصدرت نادية أحمد السقا تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت فيديو طريف مع الإعلامية مها الصغير، و ظهر الثنائي يقدمان فيديو على طريقة الـ«تيك توك».

الإعلامية مها الصغير مع ابنتها

ونشرت الإعلامية مها الصغير، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو ظهرت فيه مع ابنتها نادية أحمد السقا وهما تقدمان مشهدًا من أحد الأفلام على طريقة الـ«تيك توك»، وعلقت مها الصغير على الفيديو قائلةً: «إنها أفضل مني. أفضل مما سأكون عليه في أي وقت».

آخر أعمال احمد السقا فى السينما

يشار إلى أن، آخر أعمال أحمد السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

أحداث فيلم السرب

وتناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

مها الصغير تتحدث و أزمتها مع شقيقها بسبب الميراث

وتحدثت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، في وقت سابق، عن مشكلتها الأخيرة مع شقيقها بشأن الميراث، والذي حدث نزاع حوله بعد وفاة والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير عام 2021.

وأوضحت مها الصغير، في لقاء تلفزيوني، أنها تعتبر هذه الأمور «شخصية وخاصة جدًا»، مؤكدة أنها تحاول التجاوز لكن رغمًا عنها تشعر بالضيق، قائلة: «ساعات بلاقي حاجات مكتوبة بتوجع وتضايق لكن بحاول إني ملتفتش ليها، وغصب عني بزعل لإني في النهاية بني آدم بيحس، لكن لو زعلت بحاول أتجاوز سريعًا».

ووجهت من خلال اللقاء رسالة لشقيقها قائلة: «ربنا يعملنا الخير أنا وهو ويهدينا ويصلح حالنا"، بينما وجهت رسالة لوالدها قائلة «وحشني طبعًا جدًا».