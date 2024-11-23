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مشاهير العرب - نادية أحمد السقا تتصدر التريند بمشهد تمثيلي مع والدتها مها الصغير.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - نادية أحمد السقا تتصدر التريند بمشهد تمثيلي مع والدتها مها الصغير.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - نادية أحمد السقا تتصدر التريند بمشهد تمثيلي مع والدتها مها الصغير.. ما القصة؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:53 مساءً - نادية أحمد السقا.. تصدرت نادية أحمد السقا تريند مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما شاركت فيديو طريف مع الإعلامية مها الصغير، و ظهر الثنائي يقدمان فيديو على طريقة الـ«تيك توك».

الإعلامية مها الصغير مع ابنتها

ونشرت الإعلامية مها الصغير، عبر حسابها الخاص على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، فيديو ظهرت فيه مع ابنتها نادية أحمد السقا وهما تقدمان مشهدًا من أحد الأفلام على طريقة الـ«تيك توك»، وعلقت مها الصغير على الفيديو قائلةً: «إنها أفضل مني. أفضل مما سأكون عليه في أي وقت».

آخر أعمال احمد السقا فى السينما

يشار إلى أن، آخر أعمال أحمد السقا فيلم السرب وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته كل من نيللى كريم، صبا مبارك، شريف منير، دياب، محمد ممدوح تايسون، واخرون، إخراج أحمد نادر جلال.

مها الصغير زوجة أحمد السقا

أحداث فيلم السرب

وتناول بطولات القوات الجوية المقتبس عن الضربة الجوية التى نفذتها القوات الجوية على مواقع لتنظيم داعش الإرهابى فى ليبيا، بعد واقعة إعدام تنظيم داعش 21 قبطيًا ذبحًا فى ليبيا، وبعدها بساعات نفذت القوات الجوية توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتوجيه ضربة لتنظيم داعش فى ليبيا.

أحمد السقا ومها الصغير

مها الصغير تتحدث و أزمتها مع شقيقها بسبب الميراث

وتحدثت الإعلامية مها الصغير، زوجة الفنان أحمد السقا، في وقت سابق، عن مشكلتها الأخيرة مع شقيقها بشأن الميراث، والذي حدث نزاع حوله بعد وفاة والدها مصفف الشعر الشهير محمد الصغير عام 2021.

مها الصغير وأحمد السقا

وأوضحت مها الصغير، في لقاء تلفزيوني، أنها تعتبر هذه الأمور «شخصية وخاصة جدًا»، مؤكدة أنها تحاول التجاوز لكن رغمًا عنها تشعر بالضيق، قائلة: «ساعات بلاقي حاجات مكتوبة بتوجع وتضايق لكن بحاول إني ملتفتش ليها، وغصب عني بزعل لإني في النهاية بني آدم بيحس، لكن لو زعلت بحاول أتجاوز سريعًا».

ووجهت من خلال اللقاء رسالة لشقيقها قائلة: «ربنا يعملنا الخير أنا وهو ويهدينا ويصلح حالنا"، بينما وجهت رسالة لوالدها قائلة «وحشني طبعًا جدًا».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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