مشاهير العرب - شبهة جنائية.. مصدر مطلع يكشف سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 23 نوفمبر 2024 12:36 مساءً - كشف مصدر مطلع، عن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم، والتي كان من المقرر إقامتها عقب صلاة الظهر من مسجد الشرطة في الشيخ زايد.

سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم

وكشف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»، أن سبب تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم الذي رحل عن عالمنا خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، عن عمر ناهز الـ45 عام، هو وجود شبهة جنائية حول سبب الوفاة.

وقال المصدر: «تقدم الدكتور طاهر رحيم، شقيق المتوفي، ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة الهرم، يطالب فيه بفتح تحقيق موسع للكشف عن ملابسات وفاة محمد رحيم، خاصة بعد تضارب أقوال سائق الملحن الخاص مع أقوال مدير أعماله الذي يعمل معه منذ 10 سنوات».

وأضاف المصدر: «طاهر رحيم شك في أن يكون شقيقه مات مقتولا، بعدما تلقى اتصالاً من مدير أعمال شقيقه أبلغه بعدم تمكنه من التواصل معه، مما دفعه إلى التوجه إلى مسكن الملحن في حدائق الأهرام وكسر الباب ليجد جثته شقيقه مكفنة وجاهزة للدفن، وهو ما زاد من شكوكه حول سبب الوفاة، وعند استدعاء طبيبة لمعاينة الجثة، شكت في وجود شبهة جنائية».

واكمل المصدر: «شقيق المتوفي أبلغ الشرطة بالواقعة وتم تأجيل الجنازة لإجراء تحقيقات موسعة حول سبب الوفاة»، مؤكدا أن النيابة تجري معاينة الفيلا للوقوف على ملابسات الواقعة.

شقيق الملحن محمد رحيم يؤجل الجنازة

كان قد أعلن طاهر رحيم شقيق الملحن محمد رحيم في منشور عبر صفحته الرسمة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تأجيل جنازة شقيقه، قائلا: «تم تأجيل صلاة جنازة الموسيقار محمد رحيم لحين إشعار آخر».

وفاة الملحن محمد رحيم

وكان قد نعى طاهر رحيم شقيقه محمد رحيم بكلمات مؤثرة في منشور له عبر صفحته الرسمية على «الفيس بوك»، قائلا: «انتقل إلى جوار ربه اليوم الواحدة صباحا شقيق عمرى ونصى وروح الفؤاد ملاك الرحمة الموسيقار العظيم محمد رحيم إثر سكته قلبية حادة مش هقول يا رحيمو غير اللى يرضى ربنا بعد رحلة كبيرة من التعب والألم والمعاناة في الحياة الدنيا ورحلة عظيمة ثرية بإبداعاتك الخالدة إن شاء الله انا لله وإنا إليه راجعون».

وتابع: «أنا انكسر ضهري وإتيتمت خلاص أنت كنت سندى وسند مراتي وعيالي بعد الله خلاص يا رحيمو كل شيء حلو مات وكل شيء حرفيا مات يا أغلى من روحي غدا يلقى الأحِبّة محمدا رسول الله وصحبة لا اله الا الله.. يا ابن أمي كنت دايما بتقولي محمد رسول الله كنت بتكملهالى دايما الله يرحمك يقولها وأنا مش مستوعب غير أن أمانه ربنا واستردها».

الملحن محمد رحيم

ولد الملحن محمد فتحي مصطفى في 9 ديسمبر عام 1979، درس في كلية التربية الموسيقية، وكانت بدايته الفنية مع الفنان حميد الشاعري، وهو من عرفه بالفنان عمرو دياب وأطلق له أول أغنياته وهي أغنية «غلاوتك» من غناء الهضبة عام 1998 وكان عمره وقتها 19 عاما.

تعاون محمد رحيم مع مشاهير الغناء في مصر والمنطقة العربية وكان من بينهم:

تامر حسني ونوال الزغبي والراحلة وردة الجزائرية وشيرين عبد الوهاب وهشام عباس ومحمد حماقي وأصالة نصري وأنغام وسميرة سعيد وحسين الجسمي وخالد عجاج

أشهر أغاني محمد رحيم

جاءت أشهر أغانيه ما يلي: أغنية «يونس» للمطرب محمد منير وأغنية «ابن الجيران» للفنانة نانسي عجرم وأغنية «اللي بيني وبينك» للمطربة جنات وأغنية «آه يا ناري» للمطرب إيهاب توفيق، وأغنية «يا سلام

كان قد تعرض محمد رحيم منذ أشهر إلى الذبحة صدرية دخل على إثرها أحد المستشفيات وأجرى عملية «قسطرة» وخرج بعد تعافيه.

أما عن زوجة محمد رحيم هي مدربة الأسود أنوسة كوتة وتزوجا بعد قصة حب كبيرة.