أسرة رقم سري تنتهي من التصوير في هذا الموعد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 23 نوفمبر 2024 12:56 مساءً - ينتهي أبطال وصناع مسلسل “رقم سري” من تصوير مشاهد العمل يوم الأحد المقبل، وفي نفس السياق يواصل المخرج محمود عبدالتواب المونتاج والمكساج للعمل الفني الذي لاقي تفاعلًا كبيرًا من قبل الجمهور عبر السوشيال ميديا لتصاعد أحداثه الفنية والحبكة الدرامية فيه.

عدد حلقات مسلسل رقم سري

مسلسل رقم سري ينتمي للمسلسلات الطويلة، حيث إنه مكون من ٣٠ حلقة، وبطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب.

ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات.

مسلسل "رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينات، شخصية قيادية وطموحة حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها وهي غير محبوبة في عملها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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