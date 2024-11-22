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مشاهير العرب - صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي الأهم والأقوى والأقدم - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي الأهم والأقوى والأقدم - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - صبري فواز: مهرجان القاهرة السينمائي الأهم والأقوى والأقدم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - علق الفنان صبري فواز على مهرجان القاهرة السينمائي في حفل ختام فاعليات الدورة 45، قائلا:«المهرجان الأقوى والأهم والأقدم في المنطقة وطبيعي أن اسيب كل حاجة واحضره».

وقال فواز، خلال حواره لقناة دي إم سي، إنه شارك في مسلسل وبينا معاد وحقق نجاح كبير، وحاليا بشارك في فيلم الصيف الـ 67 تأليف وإخراج أبو بكر شوقي ويعد فيلما مهم جدا سيعرض في العام القادم 2025، مضيفا أنه كان حريض على حضور أفلام المهرجان، وعجبني فيلم هير أمريكي، وأبو زعبل، أربع ستات، مصري، وفيلم إيراني جميل.

ولفت إلى أن الفنان لابد أن يتعلم من الأفلام الخارجية، وفيلم هير كاميرا ثابته طوال الفيلم وتجربة تأخذ العقل، وهناك العديد من أفلام قصيرة لشباب تخطف العقل، وبتجعلنا نستفيد ونتعلم، ووبخطط لفيلم سينما هيتم البدء في شهر 12، وهناك احتمالية مشاركة في مسلسل لرمضان المقبل.

وأوضح: «نفسي اعمل تجربة للأشخاص من ذوي الهمم حتى نعطى لهم الحق في السينما المصرية».

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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