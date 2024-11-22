مشاهير العرب - خالد الصاوي يرفع علامة النصر في ختام مهرجان القاهرة لدعم فلسطين ولبنان (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - حضر الفنان خالد الصاوي على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ45، بدار الأوبرا المصرية والمذاع حصرياً علي قناة Dmc، وحرص على الإشارة بعلامة النصر من أجل فلسطين ولبنان.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من، حسين فهمى وزوجته وميرهان حسين، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود، صبري فواز، خالد عبد الجليل، والمخرج رشيد مشهراوي، المخرج أحمد صقر، سمية الألفي، كاتيا كعدي، جهاد حسام الدين وهاجر الشرنوبي وسمية الألفي، المذيعة جاسمين طه، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي تامر أمين، المخرج أشرف فايق.

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF.

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