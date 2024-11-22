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مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - شاهد.. كيف استقبل حسين فهمي الفنان أحمد حلمي في ختام مهرجان القاهرة السينمائي؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 10:01 مساءً - حضر النجم أحمد حلمي على السجادة الحمراء في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ 45، بدار الأوبرا المصرية والمذاع حصرياً على قناة Dmc، واستقبله الفنان الكبير حسين فهمي بالأحضان، وحرصا على التقاط الصور التذكارية.

وحرص على الحضور منذ الدقائق الأولى كل من حسين فهمي وزوجته، وميرهان حسين، رانيا يوسف، لقاء الخميسي، هاني عادل وزوجته دياموند عبود، صبري فواز، خالد عبد الجليل، والمخرج رشيد مشهراوي، المخرج أحمد صقر، سمية الألفي، كاتيا كعدي، جهاد حسام الدين وهاجر الشرنوبي، المذيعة جاسمين طه، الإعلامي عمرو الليثي، الإعلامي تامر أمين، المخرج أشرف فايق.

حسين فهمي وأحمد حلمي
أحمد حلمي

وكانت الدورة الـ 45 من المهرجان شهدت عرض ما يقرب من 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تليفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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