مشاهير العرب - كندة علوش: فيلم «المسافة صفر» التجربة الأغنى بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 09:43 مساءً - عبرت الفنانة كندة علوش، عن سعادتها بتنوع الأفلام الكبير الذى شهده مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدة أن التجربة الأغنى في هذه الدورة فيلم «المسافة صفر» وهو عبارة عن 22 فيلم من غزة، وكنت انا أحد أعضاء لجنة التحكيم لهذه الأفلام.

وأضافت كندة علوش، في لقاء خاص على قناة «دي إم سي»، خلال حفل ختام فعاليات الدورة الـ45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أن «المسافة صفر» ضم وجبة دسمة من الأفلام صُناعها شباب من غزة قدموا أفلام قصيرة لكنها تعبر عما مروا به من أمل وألم واللحظات الإنسانية التي تتسم بالزخم في غزة.

وأشارت كندة علوش، إلى أن اللجنة التي اشتركت بها هذا العام كانت عن هذه الأفلام فقط، ومن الصعب الاختيار بين هذه الأفلام لأنها جميعا على مستوى عالي من الجودة فنيا، ولديهم رسائل إنسانية قوية، واحترنا في معرفة الـ3 أفلام التي ستفوز معنا.