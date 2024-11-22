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مشاهير العرب - يسرا وحسين فهمي على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 | صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - يسرا وحسين فهمي على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 | صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - يسرا وحسين فهمي على السجادة الحمراء بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 45 | صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - خطفت الفنانة يسرا، الأنظار إليها بظهورها على السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، اليوم الجمعة، حيث ظهرت بإطلالة زرقاء رفقة رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الفنان حسين فهمي.

ومع بدء حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ، 45 توافد عدد كبير من النجوم، من ضمنهم، الفنان أحمد حلمي، ومحمود حميدة، وميرهان حسين، وصبري فواز، والكثير من النجوم.

يسرا وحسين فهمي بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

وكان حسين فهمي وزوجته، أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

ومن المفترض أن ينطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

يسرا وحسين فهمي في حفل ختام مهرجان القاهرة السينما

وشارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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