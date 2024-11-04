مشاهير العرب - فيلم «آل شنب» يواصل تصدر السينمات بهذا الرقم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 4 نوفمبر 2024 02:31 مساءً - واصل فيلم «آل شنب» بطولة الفنانة ليلى علوي، تحقيق إيرادات مميزة بدور العرض السينمائية.

إيرادات فيلم آل شنب

وجاءت إيرادات فيلم آل شنب، أمس حوالي 226.824 جنيها، ليواصل بذلك تحقيق المركز الأول بالسينمات المصرية.

أبطال فيلم آل شنب

يضم فيلم آل شنب، في بطولته عدد من نجوم الفن أبرزهم: ليلى علوى، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدى كرم، محمود البزاوى، خالد سرحان، على الطيب، ابتهال الصريطى، حسن مالك، سلافة غانم، نورين أبو سعدة، أحمد عصام، هبة يسرى، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام وإخراج أيتن أمين.

تفاصيل فيلم آل شنب

أحداث فيلم آل شنب، تدور في إطار عائلي لايت، حول حدوث حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب ويضطر أفراد العائلة للذهاب إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، وخلال الأيام الثلاثة للحداد وهذا التجمع العائلي الكبير الذى يضم الأربعة شقيقات، وأبنائهم وأحفادهم تنفجر المواقف الكوميدية بينهم.