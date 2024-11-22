مشاهير العرب - لافتة إنسانية لـ حسين فهمي على السجادة الحمراء في مهرجان القاهرة السينمائي الـ45 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 22 نوفمبر 2024 08:47 مساءً - تصدر الفنان حسين فهمي، بلافتة إنسانية على هامش حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 الذي يقام بدار الأوبرا الميرية، وذلك بظهوره بجانب فرد من ذوي الإعاقة، الأمر الذي لفت انتباه الكثيرين لإنسايته بحفل الختام.

وكان حسين فهمي وزوجته، أول الحاضرين إلى السجادة الحمراء لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وصل الفنان حسين فهمي وزوجته، منذ قليل إلى السجادة الحمراء لحفل ختام مهرجان القاهرة السنيمائي في دورته الـ 45، حيث من المقرر أن يسدل الستار اليوم عن الأفلام الفائزة بهذه الدورة بعد مشاركة أكثر من 190 دولة.

تفاصيل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

ومن المفترض أن ينطلق حفل الختام لمهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء حيث يبث عبر شاشة dmc، كما يتم توزيع الجوائز على الفائزين والمشاركين بهذه الدورة، خاصة مع مشاركة 190 فيلما، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وشملت الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وشارك أكثر من 22 مخرجا وسينمائيا من غزة، حيث عرضا من خلال هذه الفرصة، الرؤية السينمائية عن الحياة اليومية وآمال وواقع السكان، إلى جانب عرض 3 أفلام أخرى ضمن برنامج أضواء على السينما الفلسطينية، وهي: "سن الغزال لسيف حمّاش، وولدت مشهورًا للؤي عواد، وأحلام كيلومتر مربع لقسام صبيح".