إيهاب عز الدين وفرقته بقبة الغوري، الأحد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:04 مساءً - يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الأزهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، حفلًا لأعمال المؤلف الموسيقى وعازف البيانو إيهاب عز الدين، في الثامنة مساء الاحد 24 نوفمبر.

ويقسم برنامج الحفل إلى جزئيين: يتضمن الجزء الاول تقديم مجموعة مؤلفات موسيقية على البيانو، بالإضافة إلى مقطوعات موسيقية للسيدة ام كلثوم - عبد الحليم - مروان خوري - عمر خورشيد - فيروز، بمشاركة أوركسترا صغيرة، ويتضمن الجزء الثاني من الحفل مشاركة فرقة "الفلامنكو" بقيادة تامر برازيلي، بمصاحبة عازفي الجيتار أسامة عباس، عمر ايهاب، والمطربة البرازيلية كلاوديو هارت.

ستقدم كذلك فرقة "Romanza" بقيادة شريف كارلوس، مجموعة من الاغنيات العالمية بمصاحبة عازف الجيتار محمد علي، وعازف الهارمونيكا شريف كارلوس، حيث سيتضمن الجزء الثاني مجموعة من الاغنيات الايطالية، والاسبانية، واللاتينية، والبرازيلية، واليونانية، وستختم الحفلة بعرف جماعي لكل الفرق المشاركة.

المؤلف عز الدين

إيهاب عز الدين هو مؤلف موسيقي وعازف البيانو، له العديد من المؤلفات الموسيقية، قام بتقديم العديد من الحفلات داخل مصر في دار الأوبرا المصرية، وساقية عبد المنعم الصاوي، وصالون المنارة، ومكتبة مصر الجديدة، وأيضا احتفالات تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني بأبو سمبل، وقدم كذلك العديد من الحفلات في الخارج اهمها احياء حفل كأس العالم للخيول بأمارة دبي اربع سنوات متتالية، كما أن له العديد من المؤلفات الموسيقية من إنتاج شركه يونيفرسال العالمية، تم طرحها في ٣ البومات موسيقية موزعة علي جميع المنصات العالمية.

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