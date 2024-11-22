عصير التفاح يقلل من فرص الإصابة بالسرطان ويحسن الصحة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:09 مساءً - يحتوي عصير التفاح على العديد من العناصر الغذائية نفسها الموجودة في التفاح الطازج، وله بعض الفوائد الصحية المذهلة، فكوب واحد من عصير التفاح يتضمن:

السعرات الحرارية: 120

البروتين: 0.3 جرام

الدهون: 0.3 جرام

الكربوهيدرات: 28 جرام

الألياف: 0.5 جرام

السكر: 24 جرام

ويحتوي عصير التفاح أيضًا على العديد من الفيتامينات والمعادن الأخرى وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، مثل:

البوتاسيوم

الكالسيوم

الحديد

فيتامين أ

فيتامين ج

ويحتوي عصير التفاح على البوليفينول، وهي مركبات في النباتات تعمل كمضادات للأكسدة، ويمكن أن تساعد الجسم على محاربة الجذور الحرة وتلف الخلايا، مما يقلل من خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان والسكري وأمراض القلب، وتساعد البوليفينول أيضًا في تخفيف الالتهاب في الجسم.

الفوائد الصحية المحتملة لعصير التفاح

عصير التفاح في شكله النقي هو عصير التفاح المفروم والمهروس، وتوفر البوليفينولات الموجودة في عصير التفاح فوائد صحية، وفي حين أن عصير التفاح قد لا يحتوي على نفس تركيز البوليفينول الموجود في التفاح الكامل، إلا أن مضادات الأكسدة هذه يمكن أن تساعد في تحسين الصحة وتقليل احتمالات الإصابة بحالات معينة مثل الالتهاب والسرطان.

وتشمل الفوائد الصحية لعصير التفاح ما يلي:

تخفيف الإمساك، في حين أن عصير التفاح لا يحتوي على الكثير من الألياف، إلا أنه لا يزال بإمكانه مساعدة الأشخاص الذين يعانون من الإمساك أو متلازمة القولون العصبي، ونظرًا لأنه غير مفلتر، فإن المشروب يحتفظ ببعض محتواه من البكتين، البكتين هو ألياف قابلة للذوبان.

ويمكن أن يساعد عصير التفاح أيضًا في استرخاء الأمعائ، مما قد يساعد في إنشاء نظام هضمي أكثر صحة وتخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي.

الترطيب، يتكون عصير التفاح في الأساس من الماء، كما أنه سهل الشرب وبالتالي، يمكن أن يساعد في منع الجفاف إذا كان الشخص مريضًا، ويساعد تخفيف خل التفاح بالماء على تقليل كمية السكر التي يتناولها، كما يمكن أن يساعد في منع الأعراض مثل الإسهال، والتي يمكن أن تحدث عندما تتناول الكثير من السكر.

انخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، كمضادات للأكسدة، يمكن أن تساعد البوليفينول الموجودة في عصير التفاح في مكافحة الجذور الحرة في الجسم، مما يقلل من فرص الإصابة بالإجهاد التأكسدي وتلف الخلايا، وتساعد هذه البوليفينول أيضًا في تخفيف خطر الإصابة بأنواع معينة من السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الثدي.

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