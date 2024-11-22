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حسين فهمي وزوجته أول الحضور على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

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حسين فهمي وزوجته أول الحضور على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

حسين فهمي وزوجته أول الحضور على ريد كاربت ختام القاهرة السينمائي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:53 مساءً - وصل الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي على السجادة الحمراء بحفل ختام “المهرجان” في دورته الـ 45.

ختام مهرجان القاهرة السينمائي 

وحرص أيضا حسين فهمي على دعم القضية الفلسطينية، وظهر بالدبوس الفلسطيني على السجادة الحمراء وزوجته كذلك.

الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي  

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وأقيمت الدورة الخامسة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في الفترة من 13 نوفمبر وحتى 22 من الشهر نفسه، وشهدت مشاركة باقة مميزة من الأفلام بكافة أقسام المهرجان، بالإضافة إلى العديد من الجلسات الحوارية والندوات والورش.

 

وبلغ إجمالي الأفلام المشاركة في دورة 2024 من مهرجان القاهرة السينمائي 194 فيلمًا، من 72 دولة حول العالم.

ووصل عدد عروض السجادة الحمراء للمهرجان 16 فيلمًا، وعدد العروض العالمية الأولى 37  فيلمًا، فيما جاء عدد العروض الدولية الأولى 8 أفلام، وعروض الشرق الأوسط وأفريقيا 119 فيلمًا.


فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما

وضمن فعاليات المهرجان، أقيم برنامج أيام القاهرة لصناعة السينما (CID) في الفترة من 15 إلى 20 نوفمبر 2024، وهدف إلى دعم وتعزيز مشروعات السينما، وتقديم فرص نادرة للتفاعل بين صناع الأفلام من جميع أنحاء العالم، وشارك به مجموعة متميزة من المخرجين، المنتجين، وخبراء في مختلف جوانب الصناعة السينمائية.

وتضمنت فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما ورش عمل وجلسات حوارية ونقاشات تناولت تحديات واحتياجات السوق، مما يعزز من فرصة المساهمة في نمو وتطوير مشاريع سينمائية جديدة ويُعيد تأكيد مكانة مصر كمركز إقليمي للإبداع السينمائي.

 

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ومهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظامًا، ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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