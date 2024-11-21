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تفاصيل "ياريت أهالينا ما ربونا" لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

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تفاصيل "ياريت أهالينا ما ربونا" لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

تفاصيل "ياريت أهالينا ما ربونا" لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 21 نوفمبر 2024 09:24 صباحاً - فاجأ الفنان حمادة هلال، جمهوره عبر حسابه على موقع الصور الشهير “انستجرام”، بمنشور يحمل اسم “ياريت أهالينا ما ربونا”.

وفي هذا السياق، كشف مصدر مقرب من “حمادة هلال”، التفاصيل الكاملة للمنشور الذى نشره عبر حسابه على “انستجرام”، حيث أكد أنها أغنية جديدة من المقرر أن يطرحها عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”.

وقال المصدر لـ “كلمتك”، إن الأغنية التي تحمل هذا الأسم، سيقدمها “هلال” بطريقة مختلفة لم يقدمها من قبل من حيث المزيكا.

وكان جاء في مضمون منشور حمادة هلال، عبر خاصية «ستوري» بوستر به صورة كرسي، ومكتوب عبارة «ياريت أهالينا ما ربونا» لتثار التساؤلات حول ما كان هذا إعلان عن أغنية جديدة تتضمن هذه الجملة أم ماذا؟، في الوقت الذي لم يوضح في الفنان أي تفاصيل. 

أغنية حصل لحمادة هلال

على الجانب الآخر، يستعد حمادة هلال لطرح أحدث أغنياته التي تحمل اسم “حصل”، وسيبدأ بثها اليوم الأربعاء فى تمام الساعة ٧م عبر قناة الفنانة الرسمية بموقع  اليوتيوب وجميع المنصات والمتاجر الموسيقية. 

ومؤخرًا، نشر الفنان حمادة هلال من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “انستجرام” فيديو يروج من خلاله لأغنيته الجديدة بعنوان “حصل”، والذي يبدو به بمظهر جديد تمامًا عن ما اعتاده الجمهور منه.

وتلقي جمهور حمادة هلال المظهر الجديد للمطرب بترحاب كبير وحماس للاغنية الجديدة متمنين له النجاح في مشروعه القادم.

وكتب حمادة هلال على منشوره على “انستجرام” بعض من كلمات أغنيته الجديدة "حصل"، لتكون كالآتي: ”مش كنت مروق..؟ حصل

ساندك ومفوقك..؟ حصل

 والحلو مدوقك..؟ حصل 

ساقيني المر ليـ...؟"
 

على الجانب الأخر، نفى الفنان حمادة هلال الأخبار المتداولة عن انضمام الفنانة مي عزالدين للجزء الخامس من مسلسل المداح في السباق الرمضاني لعام 2025.

 

وأكد حمادة خلال لقائه مع منصة الإماراتية أنه يتمنى انضمامها للمسلسل خصوصا أنها من جمهوره كما صرحت له.

 

وكشف هلال لأول مرة خلال اللقاء أنه استعار بعض الأوراد من مي عز الدين ليستخدمها في أحداث المسلسل قائلا: "مي دي أختي ونجمة كبيرة وهي فاجئني إنها من جمهور المداح  ومعرفش هتزعل مني ولا لأ بس انا خدت أوراد منها استخدمتها في المداح". 

 

يذكر أن آخر أجزاء مسلسل المداح هو الجزء الرابع "أسطورة العودة" بطولة حمادة هلال، فتحي عبدالوهاب، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، خالد سرحان، محمد عز، حنان سليمان، تامر شلتوت، صبحي خليل، سهر الصايغ، مي سليم، دياب، حمزة العيلي، إخراج أحمد سمير فرج. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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تفاصيل "ياريت أهالينا ما ربونا" لـ حمادة هلال - أخبار كلمتك

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