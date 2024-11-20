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انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

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انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب قواعد الملابس في البنوك - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 20 نوفمبر 2024 08:55 صباحاً - وجه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات لاذعة لمسلسل رقم سري بسبب الملابس وقواعدها في بيئة العمل والمعروفة باللغة الإنجليزية بـ الـ Dress Code.

حيث هاجم بعض النشطاء ظهور مديرة البنك، والتي تجسد شخصيتها الفنانة نادين، بمشاهد من المسلسل بملابس عارية بمنطقة الأكتاف أثناء تواجدها في مقر عملها وهو ما لا يتناسب مع قواعد الملابس المفترض أن تتبعها الموظفات بالبنك، واعتبره كثير من المتابعين عدم اهتمام بالتفاصيل والاستخفاف بالمشاهدين والاهتمام بمظهر الممثلين على حساب البحث عن المصداقية.

مسلسل رقم سري

ومسلسل رقم سري ينتمي للمسلسلات الطويلة، حيث إنه مكون من ٣٠ حلقة.

وهو من بطولة ياسمين رئيس، صدقي صخر، عمرو وهبة، نادين أحمد، أحمد الرافعي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك وإخراج محمد عبد التواب، ويعرض العمل على قناة DMC الساعة 8 مساء، وعلى منصة واتش ات.

 

و"رقم سري" يدور حول "ندى عشماوي" فتاة في منتصف الثلاثينيات، شخصية قيادية وطموحة، حيث أصبحت أصغر مديرة بنك في سنها، ويتم العثور على جثتها في العمل ويتولى الضابط "حسين محمود" التحقيق وتتشابك الاتهامات في موظفيها وأقاربها مع الكشف عن مخطط لسرقة إحدى أموال المودعين عن طريق منظومة البنك الإلكترونية لتتكشف عبر مسار التحقيق المزيد من المفاجآت.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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