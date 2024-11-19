مهرجان القاهرة، محمد الريفي يكشف حقيقة حجب أغنيته الجديدة بسبب تامر حسني (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 09:00 مساءً - حرص المطرب المغربي محمد الريفي على حضور عرض الفيلم المغربي “أنا مش أنا” المشارك في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

وقال الريفي: إنه سعيد بمشاركة السينما المغربية في مهرجان القاهرة، وأن هذا أمر يدعو للفخر نظرًا لقوة المهرجان ومكانته السينمائية عالميا.

فيلم أنا مش أنا

وكشف "الريفي" حقيقة حجب أغنيته الجديدة "جامدين جامدين" بسبب تشابه الأسماء بينها وبين أغنية تامر حسني والتي تحمل نفس الاسم.

وقال محمد الريفي على هامش حضوره عرض فيلم أنا مش أنا: "الأغنية تم حجبها على موقع يوتيوب لمدة 15 يوما وكنت حزينا لهذا الأمر، ولكن لم يتم حجبها بسبب تشابه الأسماء مع أغنية تامر حسني؛ بل بسبب مشكلة أخرى منذ 7 سنوات، دون أن يكشف تفاصيلها، مؤكدا أن تم حل الأزمة وعودة الأغنية من جديد عبر "يوتيوب"

وأكد أنه يستعد لعمل فني جديد بالتعاون مع مطرب المهرجانات أوكا من المقرر طرحه قريبا، مشيرا إلى أنه لم يفكر في التمثيل مطلقا ويرى أن الموضوع صعب بالنسبة له.

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