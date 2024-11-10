أكرم حسني يستعد لعرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:44 مساءً - يستعد النجم أكرم حسني، لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان "ألف تيتة وتيتة" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث من المقرر أن تعرض يوم 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

أكرم حسني

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تدور أحداثها في إطار كوميدي من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ميرنا جميل وبدرية طلبة ومصطفى غريب واَخرين.

كما يعكف أكرم حسني، على تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد الكابتن، الذي من المقرر أن يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2025، من إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل الكابتن لأكرم حسنى

وأحداث مسلسل الكابتن تدور في إطار كوميدي، ويلعب أكرم حسنى خلاله شخصية رجل اعمال، وكل الأحداث في إطار الكوميديا، وتم ترشيح الفنانة هنادي مهنا لتشارك في العمل.



يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني كان بطولة مسلسل “بابا جه” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا مستحقا جماهيريا إذ دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول دور الأب وكيف يكون أب صالح لأولاده، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، محمود البزاوي، فريال يوسف.

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