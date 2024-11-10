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أكرم حسني يستعد لعرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في الرياض - أخبار كلمتك

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أكرم حسني يستعد لعرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في الرياض - أخبار كلمتك

أكرم حسني يستعد لعرض مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في الرياض - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:44 مساءً - يستعد النجم أكرم حسني، لعرض مسرحيته الجديدة بعنوان "ألف تيتة وتيتة" على مسرح محمد العلي ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث من المقرر أن تعرض يوم 21 إلى 25 نوفمبر الجاري.

أكرم حسني

مسرحية "ألف تيتة وتيتة" تدور أحداثها في إطار كوميدي من بطولة أكرم حسني وبيومي فؤاد ميرنا جميل وبدرية طلبة ومصطفى غريب واَخرين.

 

كما يعكف أكرم حسني، على تحضيرات مكثفة لمسلسله الجديد الكابتن، الذي من المقرر أن يخوض به المنافسة الرمضانية لعام 2025، من إخراج معتز التوني، وإنتاج كريم أبوذكري.

مسلسل الكابتن لأكرم حسنى

وأحداث مسلسل الكابتن تدور في إطار كوميدي، ويلعب أكرم حسنى خلاله شخصية رجل اعمال، وكل الأحداث في إطار الكوميديا، وتم ترشيح الفنانة هنادي مهنا لتشارك في العمل.
 

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني كان بطولة مسلسل “بابا جه” الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا مستحقا جماهيريا إذ دارت أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي حول دور الأب وكيف يكون أب صالح لأولاده، والمسلسل مكون من 15 حلقة، وهو من بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، محمود البزاوي، فريال يوسف.

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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