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بـ 3 ملايين مشاهدة، عفروتو يتصدر تريند اليوتيوب بكليب "كبدة" - أخبار كلمتك

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بـ 3 ملايين مشاهدة، عفروتو يتصدر تريند اليوتيوب بكليب "كبدة" - أخبار كلمتك

بـ 3 ملايين مشاهدة، عفروتو يتصدر تريند اليوتيوب بكليب "كبدة" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:44 مساءً - تصدر مطرب الراب الشاب عفروتو، تريند اليوتيوب بكليب “كبدة”، الذي احتل الترتيب الأول بعدد مشاهدات يقرب من 3 ملايين مشاهدة.

 

ونجح مطرب الراب الشاب عفروتو، من قبل في تصدر تريند اليوتيوب أيضا، بكليب جديد طرحه عبر قناته الرسمية بعنوان "وديني".

تصدر عفروتو التريند الـ 12، وذلك بعدما وصلت نسبة مشاهدة الكليب نصف مليون مشاهدة.

 

وكان عفروتو، قد علق على أغنية أحمد سعد "سعودي وأسمر"، والتي اقتبس منها كلمات مشابهة لأغنية "برازيلي وأسمر"، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بحفلته بمهرجان بني غازي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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