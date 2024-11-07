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يسري نصر الله عن "الهوى سلطان": فيلم مصري موضوعه الحب ومحكي بطريقة "مش عيالي" - أخبار كلمتك

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يسري نصر الله عن "الهوى سلطان": فيلم مصري موضوعه الحب ومحكي بطريقة "مش عيالي" - أخبار كلمتك

يسري نصر الله عن "الهوى سلطان": فيلم مصري موضوعه الحب ومحكي بطريقة "مش عيالي" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً -  أشاد المخرج يسري نصر الله عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بفيلم "الهوى سلطان" بطولة النجمة منة شلبي والفنان أحمد داود، والذي تم طرحه في السينمات أمس الأربعاء. 

 

يسري نصر الله 

 وكتب يسري نصر الله، قائلا: “مكتوب حلو. إخراجه حلو. تمثيله حلو. إنتاجه حلو. أخيرا فيلم مصري موضوعه الحب، والمشاعر محكية بطريقة مش عيالي وصادقة ومعاصرة. وكمان دمه خفيف.. مبروك هبة يسري ومنة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي. فيلم بجد حلو”. 

 

فيلم الهوى سلطان 

 الفيلم تدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه 3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان 

الفيلم من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر،  خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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