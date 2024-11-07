عمرو منسي لـ"كلمتك": توقعت نجاح الدورة السابعة لمهرجان الجونة من أول يوم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:12 صباحاً - حققت الدورة السابعة من مهرجان الجونة السينمائي والتي اختتمت فعالياتها يوم 1 نوفمبر الجاري، نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات سواء على مستوى الصناعة أو التفاعل الجماهيري الكبير مع كافة البرامج والفعاليات التي نظمها المهرجان هذا العام، لترفع سقف التوقعات حول الدورات المقبلة من المهرجان.

المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي

المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي تحدث لـ "كلمتك" عن النجاح الكبير للدورة السابعة، مشيرًا إلى أنه كان يحلم ويتخيل هذا النجاح قبل انطلاق دورة 2024 قائلًا: "كان حلم وتخيل.. كنت شايف هذا النجاح فكونه تحقق هذا أمر رائع جدًّا لأن المهرجان لم يكن به هذه التفاصيل وهذه الفعاليات المتنوعة والحضور والمردود الجماهيري المميز".

وأضاف عمرو منسي أن المهرجان في دوراته الخمس الأولى كان يفتقد لمشهد الزخم والتواجد والنشاط الكبير والذي تحقق ورأيناه في مركز ومقر انعقاد المهرجان وهو المكان الذي يضم أغلب الفعاليات والندوات والجلسات الحوارية واللقاءات مع صناع السينما وكذلك مبادرات وبرامج المهرجان المختلفة.

وتابع: "بالإضافة إلى تفاعل الجمهور مع كل هذا لأنه من الممكن أن تقدم كل هذه التفاصيل ولا تستقبل حضور جماهيري كما كنت ترغب.. لكن على العكس تمامًا حدث معنا في دورة هذا العام التي شهدت تفاعلًا جماهيريًّا ومن صناع السينما المصريين والعرب وكذلك وسائل الإعلام المختلفة.. لذلك الحمد لله أنا راضي تمامًا عما تحقق هذا العام".

عمرو منسي

وعن اللحظة التي توقع فيها نجاح الدورة السابعة قال: "من أول يوم لما شاهدت الجمهور داخل مقر المهرجان من الساعة 10 صباحًا قولت تمام جدًّا وكانت هذه هي اللحظة التي أيقنت نجاح الدورة بها.. لأن ما تم في دورة هذا العام كانت مجازفة كبيرة كمان ماديًّا.. ميزانية جديدة أضيفت للمهرجان هذا العام وحجم البناء الذي تم في مركز المهرجان ومقره لم يكن موجودًا قبل ذلك.. فأنا راهنت انه لو نجح مشهد مقر المهرجان بالحضور الجماهيري سيأتي رعاة جدد وهو ما تم بالفعل".

وأوضح المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي: "من أول دورة للمهرجان وكانت كل الأمور التي تخص الصناعة من برامج ومبادرات وغيرها موجودة بالفعل.. لكن مردود الحضور الجماهيري على كل ذلك لم يكن كما شاهدناه في الدورة السابعة.. لأجل ذلك وعندما اخترنا مكان إقامة الفعاليات وقمنا بتجهيزه بشكل جيد وتزويده بالأنشطة والفعاليات التي ستكون بمثابة حافزا للجمهور.. الناس حضرت بقوة وتحقق ما أردنا".

أمنية دورة العام المقبل

وعن الأمنية التي يتمنى عمرو منسي أن تتحقق في دورة العام المقبل أردف: "إن ضيوف المهرجان من الفنانين الأجانب يحضرون الدورة المقبلة ونجومنا الكبار الذين لم يحضروا هذا العام.. يكونوا موجودين زي كريم عبد العزيز - أحمد عز وأحمد حلمي.. الجمهور مفتقدهم أتمنى أن السنة الجاية تكون ظروفهم تسمح لحضور المهرجان".

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