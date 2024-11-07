مشاهير العرب - مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين.. موعد العرض والقنوات الناقلة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 7 نوفمبر 2024 11:18 صباحاً - موعد مع الماضي.. يستعد النجم آسر ياسين لعرض مسلسل موعد مع الماضي خلال الفترة القادمة، عبر منصة نتفليكس، خلال موسم الشتاء.

مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين

من المقرر أن موعد عرض مسلسل موعد مع الماضي على منصة نتفليكس في يوم 6 ديسمبر 2024، ويتكون مسلسل موعد مع الماضي لـ آسر ياسين من 8 حلقات.

مسلسل موعد مع الماشي

كشف أبطال مسلسل «موعد مع الماضي» عن تفاصيل شخصياتهم داخل العمل المقرر عرضه خلال الأيام القادمة، و نشر أبطال المسلسل صور لشخصياتهم ضمن أحداث العمل عبر صفحاتهم الشخصية على إنستجرام وكشف آسر ياسين عبر الذي نشر صورة له وعلق قائلا: «نادية.. مفيش حاجة هتوقفني عن اكتشاف الحقيقة ورا موتك».

صبا مبارك في مسلسل موعد مع الماضي

أما صبا مبارك فكشفت عن تفاصيل دورها قائلة:«أنا عارفة الحقيقة ومقدرش أقول حاجة.. حاولت أنسى بس أنت فاكر كل اللي حصل يا علي» وعلقت صبا مبارك للفنانة هدى المفتي التي نشرت صورتها في العمل عبر صفحتها الشخصية على انستجرام وعلقت قائلة:«كلكم ظلمتوني.. كلكم عيلة مش كويسة وأنتي منهم يا منى».

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

يدور مسلسل موعد مع الماضي في مصر حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

المسلسل من بطولة آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.