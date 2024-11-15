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مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية هدى المفتي في موعد مع الماضي (فيديو) - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية هدى المفتي في موعد مع الماضي (فيديو) - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - قبل عرضه.. تفاصيل شخصية هدى المفتي في موعد مع الماضي (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 15 نوفمبر 2024 07:59 مساءً - تستعد الفنانة هدى المفتي، لانطلاقة أحدث مشاركتها الدرامية بمسلسل موعد مع الماضي بالتعاون مع الفنان أسر ياسين، والذي من المقرر عرضه عبر منصة نتفلكس الرقمية خلال الفترة المقبلة.

وكانت هدى المفتى، كشفت عن تفاصيل شخصيتها في مسلسل موعد مع الماضي، خلال لقائها مع et بالعربي، قائلة: «شخصية نادية هى واحدة يتحب الحياة، وكانت علاقتها بالناس هى أكتر حاجة معقدة في المسلسل».

مسلسل موعد مع الماضي في مهرجان القاهرة السينمائي 45

وقررت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، في دورته الـ 45، عرض مسلسل «موعد مع الماضي» بطولة آسر ياسين ضمن برامج المهرجان، والذي من المقرر أن يقام في الفترة من 13 حتى 22 نوفمبر، تحت رعاية وزارة الثقافة.

أحداث مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل «موعد مع الماضي» في مصر، حيث يخوض يحيى (آسر ياسين) رحلة محفوفة بالمخاطر لكشف الحقيقة وراء مقتل شقيقته نادية. ومع تصاعد الأحداث، تصبح كل الشخصيات مشبوهة، ولا شيء يبدو كما هو. هل ستظهر الحقيقة أم ستظل الأسرار مدفونة؟.

أبطال مسلسل موعد مع الماضي

مسلسل «موعد مع الماضي»، يشارك في بطولته، الفنان آسر ياسين وشريف سلامة وصبا مبارك وركين سعد ومحمود حميدة وهدى المفتي وتامر نبيل وشيرين رضا من تأليف محمد المصري وإخراج السدير مسعود.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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