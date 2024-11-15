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25 فنانا يشاركون في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير - أخبار كلمتك

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25 فنانا يشاركون في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير - أخبار كلمتك

25 فنانا يشاركون في ملتقى الأقصر الدولي للتصوير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 02:15 مساءً -  أعلنت اللجنة العليا لملتقى الأقصر الدولي للتصوير، الذي تنظمه وزارة الثقافة عبر قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة المعماري حمدي السطوحي، عن  مشاركة 25 تشكيليا مصريا وأجنبيا في الدورة السابعة عشر الجديدة للملتقى، المقرر انطلاقها خلال الفترة من 25 نوفمبر الجاري وحتى ٧ ديسمبر المقبل.

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 تضم اللجنة العليا للملتقى المعماري حمدي السطوحي مساعد وزير الثقافة للمشروعات الفنية والثقافية ورئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، ود. وليد قانوش رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان طارق الكومي (نقيب التشكيليين)، الفنان ياسر جعيصة (قوميسيرا عاما للدورة).

كما تضم اللجنة د. جيهان فايز أستاذ التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، د. محمد البنوي، الفنانة إيمان عزت، د. هالة الشافعي والناقدة التشكيلية منى عبد الكريم، بالإضافة إلى ممثل قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

 

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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