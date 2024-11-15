عرض "الفتوة" بمهرجان القاهرة السينمائي فى هذه المواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً - يعرض الفيلم المصري المرمم "الفتوة"، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

الفتوة

"الفتوة" فيلم روائي تدور أحداثه عن هريدي الذي يصل إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، ويعمل لدى المعلم أبو زيد. بعد فترة، يستقل هريدي عن أبو زيد ويتزوج حسنية. مع الوقت، يشكل هريدي تحديًا لأبو زيد، وسرعان ما تزداد قوته وتزداد حالته سوءًا.



ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الجمعة بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.