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عرض "الفتوة" بمهرجان القاهرة السينمائي فى هذه المواعيد - أخبار كلمتك

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عرض "الفتوة" بمهرجان القاهرة السينمائي فى هذه المواعيد - أخبار كلمتك

عرض "الفتوة" بمهرجان القاهرة السينمائي فى هذه المواعيد - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 15 نوفمبر 2024 09:56 صباحاً -  يعرض الفيلم المصري المرمم "الفتوة"، ضمن كلاسيكيات مصرية مرممة، والتي تقام ضمن فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

 

الفتوة

 "الفتوة" فيلم روائي تدور أحداثه عن هريدي الذي يصل إلى سوق الخضار بحثًا عن فرصة عمل، ويعمل لدى المعلم أبو زيد. بعد فترة، يستقل هريدي عن أبو زيد ويتزوج حسنية. مع الوقت، يشكل هريدي تحديًا لأبو زيد، وسرعان ما تزداد قوته وتزداد حالته سوءًا.


ينطلق عرض الفيلم الذي تبلغ مدته 120 دقيقة، في تمام الساعة السادسة مساءً اليوم الجمعة بسينما الهناجر في دار الأوبرا المصرية، وهو من إخراج صلاح أبو سيف.

 

وتستمر فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي حتى يوم 22 نوفمبر الجاري، بمشاركة 190 فيلمًا من 72 دولة بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، وتشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل ضمن الفئة A في الاتحاد الدولي للمنتجين بباريس "FIAPF".

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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