مشاهير العرب - أول تعليق من فيدرا على موقف حسين فهمي من شركات المقاطعة بمهرجان القاهرة السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - أعربت الفنانة فيدرا، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن سعادتها بموقف رئيس مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 الفنان حسين فهمي تجاه شركات المقاطعة بهذه الدورة خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما رفض تواجدهم كشركات راعية في المهرجان.

ونشرت فيدرا، صورة عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»، وعلقت عليها قائلة: «حب كبير واحترام مالوش حدود، موقف مُشرّف.. الفنان المصري حسين فهمي الذي يرأس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، يرفض مُشاركة أي شركة من الشركات المُقاطعة لرعاية المهرجان».

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45

من المقرر، أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

ويعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.