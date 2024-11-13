مشاهير العرب - الاستعدادات النهائية لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45 (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:22 مساءً - مهرجان القاهرة السينمائي.. حالة من الترقب الشديد لدى الكثيرين من محبي السينما مع، بدء العد التنازلي لافتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، اليوم الأربعاء 13 نوفمبر، حيث تنطلق النسخة الـ 45 من مهرجان القاهرة السينمائي المقرر أن تستمر حتى 22 نوفمبر.

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول تفاصيل حفل افتتاح الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين التفاصيل الكاملة لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45.

تفاصيل حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

من المقرر، أن تشهد دار الأوبر المصرية، اليوم الأربعاء، انطلاقة حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، في تمام الساعة الـ 8 مساء، في المسرح الكبير، وذلك بحضور رئيس المهرجان الفنان سين فهمي، بالإضافة إلى، وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، والكثيرين من نجوم الفن وصناع السينما في جميع أنحاء العالم.

فيلم حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الـ 45

كما يٌعرض افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، فيلم أحلام عابرو للمخرج الفلسطيني رشيد مشهوراي، في عرضه العالمي الأول، بحضور صناعه.

وتشهد الدورة 45 من مهرجان القاهرة السينمائي برئاسة الفنان حسين فهمي، الكثير من العروض المشاركة الذي يتجاوز عددهم حاجز الـ 190 فيلما مشاركين من 72 دولة، بالإضافة لحلقتين تلفزيونتين، بينما تشمل الفعاليات 16 عرضًا للسجادة الحمراء، و37 عرضًا عالميًا أول، و8 عروض دولية أولى، و119 عرضًا لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

المكرمين بحفل افتتاح مهران القاهرة السينمائي الدورة 45

ويكرم في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 45، المخرج المصري يسري نصر الله، الذي يُمنح جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر، تقديرًا لمسيرته الفنية الحافلة، والنجم أحمد عز، بمنحه جائزة فاتن حمامة للتميز، كما سيتم تكريم المخرج البوسني دانيس تانوفيتش، الذي يترأس لجنة تحكيم المسابقة الدولية.