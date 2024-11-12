ليلى عباس تحصد جائزة أفضل مخرجة في مهرجان سالونيكي السينمائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:54 مساءً - حصدت المخرجة الفلسطينية ليلى عباس، جائزة الكسندر الفضية من مهرجان سالونيكي السينمائي باليونان، عن فيلمها “شكرًا لأنك تحلم معنا” كأفضل مخرجة في مسابقة "قابل الجيران +".

مشاركة فيلم شكرا لأنك تحلم معنا في مهرجان الجونة

ويأتي ذلك بعد أيام قليلة من حصد جائزة أفضل فيلم روائي عربي طويل مناصفة مع فيلم «ماء العين» من مهرجان الجونة السينمائي الذي اختتمت فعالياته منذ أيام.

كما يواصل الفيلم رحلته في المشاركة بالمهرجانات السينمائية حيث وقع الاختيار عليه ليكون ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان أجيال السينمائي في الدوحة بقطر الذي تنطلق فعالياته في الفترة من 16 إلى 23 نوفمبر حيث يقام له عرضين يومي 21، 22 من الشهر الجاري.

من جانبها، أعربت منتجة الفيلم شاهيناز العقاد، عن فخرها واعتزازها بكونها جزء من صناع فيلم «شكرا لأنك تحلم معانا»، خصوصا وأن بطلته امرأة، بالإضافة إلى كونه عمل إنساني وحقيقي يتحدث عن معاناة المرأة في قضية شائكة منذ قديم الأزل.

صناع فيلم شكرا لأنك تحلم معنا

فيلم «شكرًا لأنك تحلم معنا» من تأليف وإخراج ليلى عباس، بطولة ياسمين المصري وكلارا خوري وكامل الباشا وأشرف برهوم وآدم خطار، يكشف العلاقة بين شقيقتين يترك لهما والدهما مبلغًا ضخمًا من المال، ويحاولان معًا الوصول لخطة متقنة للهروب بالمال قبل أن يكتشف شقيقهما الأمر حيث يحق له قانونًا الحصول على نصف الميراث.

الفيلم إنتاج مشترك من قبل مؤسس ومدير فني لأيام سينما فلسطين حنا عطا الله ورونزا كامل من خلال شركتهما August Films بالإضافة إلى روشناك بهشت نجاد من خلال شركتها الإنتاجية In Good Company Films، تتولى توزيعه شركتي لاجوني للإنتاج السينمائي وماد سليوشن.

كان الفيلم قد حصل على دعم من مهرجان الجونة السينمائي في عام 2018 من خلال أربع منح بقيمة 10000 دولار من ART وCedars Productions وO Three Productions وMetafora على التوالي، كما فاز بجائزة التطوير من منصة "سيني جونة".

المخرجة الفلسطينية ليلى عباس

أما ليلى عباس فهي مخرجة أفلام فلسطينية، درست السينما في الأردن وإنتاج الأفلام والتلفزيون في جامعة رويال هولواي في المملكة المتحدة، أخرجت ثلاثة أفلام قصيرة بين 2010 و2012 قبل أن تصنع فيلمها الروائي الأول "صقيع وغبار" في 2014 وشاركت في عدة مهرجانات ثم شغلت منصب محاضر في معهد الإعلام العصري بـجامعة القدس.

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