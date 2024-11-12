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مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك الحلقة 11‏ - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك الحلقة 11‏ - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - تفاصيل مسلسل «وتر حساس» لـ صبا مبارك الحلقة 11‏ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 03:34 مساءً - مسلسل وتر حساس.. تصدر مسلسل «وتر حساس» تريند محركات البحث المختلفة، حيث جذب انتباه المتابعين واستحوذ على انتباههم، وذلك بعد الظهور اللافت للفنانة صبا مبارك.

تفاصيل الحلقة 11 من مسلسل وتر حساس

شهدت الحلقة الـ11 من مسلسل وتر حساس، الكثير من الأحداث، والتى شهدت مأزقًا جديدًا لـ«صبا»، التي سرعان ما تجد نفسها في ورطة كلما خرجت من مأزق تجد نفسها متورطة في غيره مع من حولها بسبب زواجها السري، وعلى رأسهم شقيقتها التي لا تتوقف عن الشك فيها، فهل ستكون شقيقتها هي السبب في كشف سرها للجميع؟ هذا ما تجيب عنه الأحداث المشوقة لمسلسل خلال الحلقات القادمة.

بعد زواجهما السري، تذهب سلمى ورشيد إلى شاليه خاص بالعائلة، بعد أن ادعى كل منهما سفره في مهمة عمل خارج مصر، ليتفاجأ الاثنان بكاميليا ابنة خالة سلمى وزوجة رشيد تلحق بهما إلى الشاليه بعد أن تتبعت مسار سيارة زوجها التي كانت قد وضعت فيها جهاز تتبع «جي بي إس».

مسلسل وتر حساس

وبعد محاولات للهرب استطاعت سلمى النفاد من هذا المأزق لتدخل في غيره مع شقيقتها داليا عندما تعود إلى المنزل، وانسياقاً وراء شكها المعتاد في شقيقتها، تذهب داليا إلى غرفة سلمى في غياب الأخيرة، لتفتش في حقائبها وتجد أن جواز السفر لم يسجل به أية جهة للسفر خارج مصر، لتتأكد شكوكها حول ادعاءات سلمى.

مسلسل وتر حساس

مواعيد عرض مسلسل وتر حساس

ويعرض مسلسل وتر حساس يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 7:30 مساءً على شاشة قناة ON.

ويعاد بواقع مرتين الأولى في الواحدة والربع صباحًا، والثانية في الحادية عشرة والنصف من صباح اليوم التالي.

ويعرض مسلسل وتر حساس في تمام الساعة الـ 10 مساءً عبر شاشة قناة ON drama، ويعاد بواقع مرتين، الأولى في تمام الساعة الخامسة من صباح اليوم التالي، والثانية في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم التالي.

مسلسل وتر حساس

أحداث مسلسل وتر حساس

وتدور أحداث مسلسل وتر حساس، حول قضايا الصداقة والخيانة، التي لم تأخذ حقها في مناقشتها في إطار درامي، وتجسد صبا مبارك، دور دكتورة تجميل يتوفى زوجها في الحلقات الأولى خلال حادث سير وتدخل فى علاقة حب شائكة مع محمد علاء زوج صديقتها وابنة خالتها إنجي المقدم.

مسلسل وتر حساس

أبطال مسلسل وتر حساس

ويجمع مسلسل وتر حساس العديد من النجوم منهم: الفنانة صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، أحمد غزي، هيدي كرم، تميم عبده، أحمد عبد الوهاب، عايدة فهمي، أحمد جمال سعيد، لبنى ونس، صالح عبد النبي، تأليف أمين جمال، إخراج وائل فرج.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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