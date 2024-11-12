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مشاهير العرب - أول تعليق من والدة أيمن العلي ملك جمال الأردن على حالته الصحية - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أول تعليق من والدة أيمن العلي ملك جمال الأردن على حالته الصحية - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أول تعليق من والدة أيمن العلي ملك جمال الأردن على حالته الصحية - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 02:12 مساءً - تصدر اسم أيمن العلي، ملك مال الأردن، تريند محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما أصيب بمرض السرطان الذس أثر على حياته، نتية تدهور حالتة الصحية من قمة الشهرة إلى الانهيار.

وعلقت والدة أيمن العلي، على إصابته بالسرطان في تصريحات إعلامية، قائلة إنها تتمنى لو تمرض مكان ابنها، مشيرة إلى أن هذا قضاء الله ولا اعتراض على حكمه.. الحمد لله، وأسأل الله أن يمنح القوة لكل أم تمّر بما أمّر به، مطالبة الجميع بالدعاء له.

أسمن العلي

تامر حسني يدعم أيمن العلي

وحرص النجم تامر حسني، على دعم أيمن العلي عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام»، قائلا: «حبيبي يا أيمن لسا حالاً عارف الموضوع، انشف يا بطل قدها ونص إن شاء الله، بكرة هتخف وتقوم بألف سلامة أعرف ناس كتير والله».

وأضاف: «والله وصلوا لأصعب من كده وخفوا ودلوقتي زي الفل، يلا يا حبيبي خليك فولاذي وقوي وقول لنفسك أنا هرجع أحسن من الأول وربنا بيختبر صبري وإيماني وقول من قلبك من جوة جوة قلبك الحمدلله يارب وارضى من قلبك بكل اختبار ومحنة».

كما تابع: «وربنا هيفرح قلبك قريب ويفرح كل أهلك يارب يا حبيبي، كلنا جنبك وأنا رغم إني مكنتش أعرفك بس اعتبرني أخوك في أي شيء تحتاجه وعايز اسأل عليك بالتليفون ابعتلي رقمك على الخاص بعد إذنك.. ربنا يشفيك يا حبيبي».

أبرز المعلومات عن أيمن العلي

- أيمن العلي، شاب أردني يبلغ من العمر 23 عاما.

- مؤثر أردني، اشتمر بملك مال الأردن، نظرا لتمتعه بجمال، وبننية جسمانية جيدة، ولكن تحولت حساته مع إصابته بالسرطان.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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