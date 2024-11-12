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مشاهير العرب - بعد خضوعه لعملية جراحية بالعين.. شريف مدكور يطمئن الجمهور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - بعد خضوعه لعملية جراحية بالعين.. شريف مدكور يطمئن الجمهور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - بعد خضوعه لعملية جراحية بالعين.. شريف مدكور يطمئن الجمهور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 12:15 صباحاً - أعلن الإعلامي شريف مدكور خلال الساعات الماضية عن خضوعه لعملية جراحية في العين، موجها الشكر إلى الأطباء الذين أشرفوا على تلك العملية.

ونشر مدكور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» صور له بعد إجرائه عملية جراحية في العين، وعلق قائلا: عملية مياه بيضاء الحمد لله، موجها الشكر إلى الأطباء.

شريف مدكور

ومؤخرا أعلن الإعلامي شريف مدكور، في خطوة مفاجئة، اعتزاله النشاط المجتمعي وزيادة المسافة بينه وبين غير المقربين، وأرجع هذا القرار إلى أنه يريد الحفاظ على صحته النفسية.

وكتب شريف مدكور، خلال حسابه الخاص عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «هو أنا عايش في شبه عزلة عن المجتمع قررت أزود العزلة»، متابعا:«مش عاوز أعرف ولا أشوف أي أخبار حفاظا على صحتي ونفسيتي».

ولاقى هذا القرار تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبر الكثير من المتابعين عن احترامهم لقراره، متمنين له التوفيق في حياته الجديدة، مشجعين إياه على قراره بالعزلة

كما عبر آخرون عن رغبتهم في اتخاذ نفس القرار قريبا، في حين أكد آخرون أن تصرفات بعض الأفراد وتنمرهم هما السبب وراء اعتزالهم الآخرين والبعد عن الناس.

برنامج شريف مدكور

ويقدم الإعلامي شريف مدكور برنامج «شارع شريف»، وهو منصة تفاعلية تشهد تنوعًا كبيرًا في المواضيع المطروحة، بدءًا من القضايا الاجتماعية وصولاً إلى أحدث التطورات في عالم الفن والرياضة.

كما يستضيف البرنامج نخبة من الشخصيات المؤثرة ويطرح قضايا تهم الشارع المصري، مما جعله يحظى بشعبية واسعة بين مختلف شرائح المجتمع.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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