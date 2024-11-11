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مشاهير العرب - «تيتا زوزو 2.. إسعاد يونس تكشف عن أعمالها القادمة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - «تيتا زوزو 2.. إسعاد يونس تكشف عن أعمالها القادمة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - «تيتا زوزو 2.. إسعاد يونس تكشف عن أعمالها القادمة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 11 نوفمبر 2024 05:08 مساءً - تعلق قطاع كبير من الجمهور بمسلسل «تيتا زوزو» لـ الفنانة إسعاد يونس، خلال فترة عرضه ضمن موسم مسلسلات الأوف سيزون، إذا بدأوا يتساءلون عن إمكانية تقديم جزء ثاني من المسلسل.

ومن جانبها كشفت الفنانة إسعاد يونس خلال إحدى اللقاءات التلفزيونية عن تحضيرها للجزء الثاني من مسلسلها «تيتا زوزو»، كما أنها تحضر للجزء الثالث من مسلسل «كامل العدد» الذي من المقرر عرضه ضمن موسم مسلسلات رمضان 2025.

إسعاد يونس تروج لعصابة عظيمة

أما عن مدى أوجه الشبه بينها وبين الشخصية التي تجسدها خلال أحداث مسلسل تيتا زوزو قالت: «الحقيقة شخصيتي في العمل تشبهني جداَ.

تفاصيل مسلسل تيتا زوزو

مسلسل «تيتا زوزو»شارك من بطولة إسعاد يونس إلى جانب كوكبة من النجوم أبرزهم: مصطفى غريب، إسلام إبراهيم، ندى موسى، محمد كيلاني، إيناس كامل، حمزة العيلي، نور محمود، محمود البزاوي، وإيمان يوسف، وآخرين من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عبد العزيز وإخراج شيرين عادل.

ودارت أحداث مسلسل تيتا زوزو في إطار درامي اجتماعي حول الجدة الأرملة زوزو التي كانت تعمل بالزراعة، وهي أم لأربعة أبناء وجدة لسبعة أطفال وأحفادها يعتبرونها مثلهم الأعلى وحين يقعون في أي مشكلة يلجأون لها وتحاول دائمًا التقرب منهم وتحب ما يفعلونه وتحاول تعلمه، ولكن تقع دائمًا في خلاف مع أبنائها لأنهم يرونها تربي الأحفاد بطريقة لا تتناسب مع العصر الحالي وفي كل حلقة تحاول حل مشكلة لواحد من أحفادها.

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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