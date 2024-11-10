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سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "تحت الطلب" - أخبار كلمتك

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سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "تحت الطلب" - أخبار كلمتك

سلوى عثمان تكشف تفاصيل مشاركتها في فيلم "تحت الطلب" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 10:03 مساءً - كشفت الفنانة سلوى عثمان تفاصيل مشاركتها في الفيلم الكوميدي “تحت الطلب” بطولة الفنان سامح حسين.

وقالت سلوى عثمان لـ كلمتك، إنها تظهر كضيفة شرف في الفيلم، وصورت دورها مؤخرا واستغرق التصوير يوم واحد، والكواليس كانت لطيفة.

من ناحية أخرى أضافت أنها تواصل تصوير مشاهدها في مسلسل “حكيم باشا” بمنطقة دهشور، والذي سيعرض في موسم دراما رمضان المقبل.

 

مسلسل حياة أو موت

 

 في جانب آخر تشارك الفنانة سلوى عثمان في مسلسل حياة أو موت، بطولة حنان مطاوع.

 

 

 ومسلسل حياة أو موت يدور في إطار اجتماعي تشويقي مثير، بطولة حنان مطاوع، رنا رئيس، أحمد الرافعي، محمد علي رزق، سلوى عثمان، مصطفى حشيش، محمد المغربي، أحمد عنان، ومحمد يونس، تأليف أحمد عبدالفتاح، إخراج هاني حمدي.

 

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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