في ذكرى ميلاد مناضل الحلمية، محطات بحياة ممدوح عبد العليم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأحد 10 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - ممدوح عبد العليم، ممثل موهوب راق ومبدع في أدائه، عرف بالصدق أيضا فى الأداء، قدم للفن العديد من الأدوار الناجحة التي مازالت عالقة في أذهان الجماهير سواء كانت فى السينما أو الدراما، عرف بدماثة الخلق ورهافة الحس، ينتقى أدواره بعناية شديدة، يرفض الابتذال، من أشهر أدواره على البدرى فى ليالى الحلمية، ورفيع بيه فى الضوء الشارد، رحل عام 2016.

في مثل هذا اليوم 10 نوفمبر عام 1956 ولد الفنان ممدوح عبد العليم وظهرت عليه موهبة الفن في طفولته، حيث كون مع أصدقائه الأطفال فرقة غنائية باسم " الكتاكيت، ثم التحق عضوا بالفرقة القومية للفنون الشعبية لينطلق في مشواره الفني، تخرج من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية لكن حبه للتمثيل طغى على تفكيره منذ كان طفلا لينطلق في مشواره الفني.

كانت بداية الفنان ممدوح عبد العليم فى الدراما حيث قدمه المخرج نور الدمرداش وهو في العاشرة من عمره ليلعب دور ابن الفنانة كريمة مختار في مسلسل " الجنة العذراء "، ليقدم بعدها سلسلة من الاعمال الدرامية الناجحة شخصية، قدم شخصية الصعيدى فى عدة أعمال وإيجادها فى الضوء الشارد بشخصية "رفيع بيه العزيزى " مع الفنانة القديرة سميحة أيوب، وفى خالتى صفية والدير " قدم شخصية حربى الصعيدى مع الفنانة بوسى.

كما قدم شخصية مناضل الحلمية "علي البدري" في مسلسل ليالي الحلمية، وغيرها من الشخصيات المتعددة التي جسدها خلال مسيرته، ومنها: حكايات مجنونة- القاهرة والناس، أصيلة مع كريمة مختار أيضا، الفريسة والصياد، الحب وأشياء أخرى، شط إسكندرية، زينب، وكانت آخر مسلسلاته السيدة الأولى مع غادة عبد الرازق.

مذكرات شافكى المنيرى مع ممدوح عبد العليم

فيلم العذراء والشعر الأبيض

في السينما كانت أول أدواره الفنية في فيلم " العذراء والشعر الأبيض "مع محمود عبد العزيز ونبيلة عبيد، الذي مثل نقطة انطلاقه حقيقية له، وحصل على جائزة عن الفيلم، ليلفت بعدها أنظار المخرجين وتوالت أعماله الفنية ن من اشهر ادواره أيضا تقديمه شخصية حسين وهدان فى فيلم البرئ مع أحمد زكى،ومن افلامه ايضا: كتيبة الإعدام مع نور الشريف ومعالى زايد، سوبر ماركين مع نجلاء فتحى إلى جانب عدد قليل من الأفلام الكوميدية منها بطل من ورق فى دور رامى قشوع مع آثار الحكيم، وقدم الاستعراض والغناء فى فيلم " سمع هس " مع ليلى علوى.

بعد قيام ثورة يناير وما أصاب البلاد من أحداث مريرة آثر ممدوح عبد العليم الابتعاد عن الفن فى شبه اعتزال وعندما سئل عن سر اعتزاله فى برنامج تليفزيونى بكى على الهواء وقال: مصر كانت موجوعة وكان صعب على أمثل فى ظل هذه ظروف وجود الارهاب.

ممدوح عبد العليم مع ابنته الوحيدة هنا

تزوج الفنان ممدوح عبد العليم من المذيعة اللامعة شافكى المنيرى بعد قصة حب طويلة جمعت بينهما وقدما نموذجا ناجحا في الزواج، وقدما لعدة سنوات نموذجا للزواج الناجح، وقصة تعارفهما ترتبط أيضا بشخصيته الفنية المفضلة علي البدري، ففي أثناء تصوير "ليالي الحلمية" الجزء الخامس تواصلت معه شافكي، وعرضت عليه أن يكون ضيفها في حلقة بالعيد تصور بلندن، وسافر ممدوح وقابلها وبدأت قصة الحب التي استمرت حتى وفاته، وأثمرت عن ابنته الوحيدة "هنا ".

شافكى المنيرى ترثي زوجها

عند رحيله قالت المذيعة شافكى المنيري عن زوجها الفنان ممدوح عبد العليم هو “خير نعم الأرض والرجل المحترم” كذلك أطلقت كتابًا شبه مذكرات لها وللفنان الراحل صدر بعنوان “أيام فى بيت المحترم".

الفنان ممدوح عبد العليم

عاش الفنان ممدوح عبد العليم فى أواخر حياته شبه معتزل للفن، وفجأة وأثناء قيامه بأداء تمريناته الرياضية اليومية بأحد النوادى أصيب الفنان ممدوح عبد العليم بأزمة قلبية ونقل إلى مستشفى الأنجلو أمريكان، ليرحل ويحرم عشاقه من فنه وهو لم يجاوز الستين من عمره.

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