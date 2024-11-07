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عزيز الشافعي: عمرو دياب «أم كلثوم الجيل الحالي»، وشيرين «عبقرية» (فيديو) - أخبار كلمتك

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عزيز الشافعي: عمرو دياب «أم كلثوم الجيل الحالي»، وشيرين «عبقرية» (فيديو) - أخبار كلمتك

عزيز الشافعي: عمرو دياب «أم كلثوم الجيل الحالي»، وشيرين «عبقرية» (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:39 مساءً - قال الشاعر والملحن عزيز الشافعي، إنه إذا عاصر جيل الزمن الجميل، كان يتمنى أن يلحن لأم كلثوم، مشيرا إلى أنه عمرو دياب هو أم كلثوم الجيل الحالي نظرًا لنجاحه وشعبيته وخامة صوته.  

الملحن عزيز الشافعي 

و أضاف  عزيز الشافعي:" مبسوط أني كان لي دور كبير في العودة القوية اللي عملتها شيرين عبد الوهاب بأغاني بتمني أنساك، اللي يقابل حبيبي، عسل حياتي.. مكنتش متوقع نجاح أغاني شيرين بعد تسريبها واتكلمت مع شيرين قبل نزول الأغاني بيوم وكنت معترض علي نزول الأغاني ولسه لحد دلوقتي معترض بس هي نجحت والنجاح لما بيحصل بنسقف له وكان ممكن الأغاني تنجح أكتر من كدا بكتير، وكنت بتمني أن الأغاني تكون موجودة في كل حتة لكن شيرين عبقرية وأي لحن بتغنيه بتكبره 1000 مرة ".

 

وتابع عزيز الشافعي:" عمرو دياب هو فاترينة الفن الكبيرة بتاعتنا.. وأنا ببارك له على تعاقده مع سوني ومبسوط أني فيه شركات عالمية بتخش السوق المصري وبتشتغل معانا لأني احنا المصنع".

وأضاف:"  أم كلثوم ظاهرة لم تتكرر لكن في كل جيل بيكون في حد هو الظاهرة، وعمرو دياب هو اكتر واحد ممكن يتقال عليه أنه ظاهره من حيث الأداء الصوتي والشعبية ونجاحه الكبير الساحق لمدة تجاوزت 30 عامًا محدش عملها ألا أم كلثوم فهو الوحيد اللي ممكن نقول عليه أم كلثوم الجيل من حيث النجاح والانتشار والصوت".

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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