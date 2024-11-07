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جمال الغيطاني شخصية العام، كل ما تريد معرفته عن الدورة 36 من مؤتمر أدباء مصر - أخبار كلمتك

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جمال الغيطاني شخصية العام، كل ما تريد معرفته عن الدورة 36 من مؤتمر أدباء مصر - أخبار كلمتك

جمال الغيطاني شخصية العام، كل ما تريد معرفته عن الدورة 36 من مؤتمر أدباء مصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 7 نوفمبر 2024 12:04 مساءً - أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة السادسة والثلاثين من مؤتمر أدباء مصر، والذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، بمحافظة الإسماعيلية، وذلك في الفترة من 11 وحتى 14 نوفمبر الجاري. 

مؤتمر أدباء مصر 2024 

مؤتمر أدباء مصر يعقد هذا العام تحت عنوان "أدب الانتصار والأمن الثقافي.. خمسون عامًا من العبور"، ويأتي الكاتب الكبير الراحل جمال الغيطاني شخصية المؤتمر هذا العام.

ويشارك فى المؤتمر أكثر من 450 أديبًّا وباحثًا وناقدًا وإعلاميًّا ونخبة من الشخصيات العامة بالإضافة إلى ممثلي أندية الأدب والأمانة والمكرمين، وتتضمن فعالياته عددًا كبيرًا من المحاور والجلسات البحثية والأمسيات الشعرية والقصصية والموائد المستديرة ومعارض الكتب والحرف والفنون وندوات بالجامعات والمدارس ومراكز الشباب بالمحافظة المضيفة.

المكرمون في مؤتمر أدباء مصر 2024 

ويكرم المؤتمر اسم الكاتب والروائي جمال الغيطاني "شخصية المؤتمر"، والفنان الدكتور أحمد نوار "رئيس المؤتمر"، وعن أدباء الوجه البحري الروائي حسين عبد الرحيم، وعن الوجه القبلي الأديب الحسين خضيري، وعن الإعلاميين الكاتب سعد القليعي، وعن النقاد د. هدى عطية، عن الأديبات الشاعرة علية طلحة، وتكريم خاص من الهيئة لكل من الشاعر جمال حراجي، الكاتب عبد الحميد بسيوني، والشاعر عبده المصري.

كما يكرم المؤتمر أسماء مجموعة من الأدباء الراحلين من أبرزهم: الناقد د. محمد زكريا عناني، المترجم شوقي جلال، والكتّاب: عبد الغني داود، حمدي أبو جليل، علاء سيد عمر، الشعراء: د. مكي قاسم، طارق الصاوي، سامي الغباشي، إسماعيل حلمي، أحمد الخطيب، عبد القادر عيد عياد، محمد المخزنجي، محمود قرني، محمد خميس.

الجلسات البحثية في مؤتمر أدباء مصر 2024 

ويضم المؤتمر 6 جلسات بحثية، بمشاركة 18 بحثًا، حيث يتضمن المحور الأول "الأمن الثقافى ومكتسبات أكتوبر"؛ تقدم كل من الدكتورة دعاء شديد ببحث "الأمن الثقافى بين الوطنية والوطنية الافتراضية"، بحث الدكتورة أسماء عبد الهادى "ألفكاهة الشعبية السياسية خلال فترة حرب أكتوبر وعلاقتها بالأمن الثقافي"، بحث الدكتورة فاطمة الزهراني "أثر الثقافة فى هوية الحدود وأمنها (قراءة فى ضوء السيميائيات الثقافية)"، بحث لكاتب والباحث محمد سيد ريان "الأمن الثقافى ومكتسبات حرب أكتوبر 1973".

فعاليات مؤتمر أدباء مصر 2024 

وتقام عدة فعاليات على هامش المؤتمر ومنها: الأمسيات الشعرية والقصصية، معرض للفنون التشكيلية، معرض لإصدارات الهيئة ومطبوعات وزارة الثقافة، عمل برنامج زيارة لمعالم المحافظة المضيفة، معارض للحرف التقليدية والفنون التراثية بالمحافظة، عقد ندوات ثقافية بالجامعات والمدارس ومركز الشباب بالمحافظة المضيفة.

مطبوعات مؤتمر أدباء مصر 

ويُصدر المؤتمر عددًا من المطبوعات المتعلقة بموضوعه، هي: كتاب أبحاث المؤتمر، كتاب عن "المكرَّمين"، كتاب بحثي عن المحافظة المضيفة، كتاب إبداعات المحافظة المضيفة، كتاب ذاكرة النشر الإقليمي، الجريدة اليومية للمؤتمر.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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