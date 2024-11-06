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جوري بكر تغلق تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب - أخبار كلمتك

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جوري بكر تغلق تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب - أخبار كلمتك

جوري بكر تغلق تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي لهذا السبب - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 6 نوفمبر 2024 09:55 مساءً - كشفت الفنانة جوري بكر، سبب غلقها للتعليقات على كل المنشورات الخاصة بها على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت جوري بكر، خلال لقائها ببرنامج "عيش صباحك" المذاع على الراديو 9090، إن غلقها للتعليقات؛ جاء بسبب تلقيها ألفاظًا بذيئة وغير لائقة.

وتابعت جوري بكر: “التعليقات فيها قلة أدب وغير محترمة، أجد الناس يتدخلون في أمور يمكنني تقبلها، لكن بعض الردود تصل إلى السب والقذف أو الشتائم للأهل وألفاظ جارحة، وهذه الأمور تزعجني، لكن في الوقت نفسه لا أستطيع السيطرة على الكم الهائل من التعليقات، لأن هناك بعض الجهلة يدخلون بقصد الشتم”.

وأضافت: “في البداية كنت بتضايق، لكن قلت إن الأمر لو استمر هكذا؛ سأحمل نفسي طاقة سلبية، والآن أصبحت أتجاهل، أنا الآن مغلقة للتعليقات”.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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